TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が25日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。レンタカーにまつわるエピソードついて話した。

この日のメッセージテーマは「スマホにまつわる話」。視聴者から寄せられた「スマホの話ですが、とうとう私やってしまったんです。飛行機で(紙の)雑誌を見ているときなかなか見づらかったので見たい場所の上からスワイプしてしまいました。50のおっさんです」というメッセージを紹介した。

これに対し、安住アナは「紙の雑誌を読んでいたんだけど、ちょっと拡大したいなと思って2本の指でヒュっと広げたんでしょう？さすがに雑誌の上でやる？」とコメント。アシスタントの中澤有美子アナウンサー（50）からは「やります、やります。老眼も進んできているということもあり…」と声が上がった。

さらに、安住アナは「タッチパネルとか難しいですよね。モニターなのかタッチパネルなのか分からなくてとりあえずモニターの上ベタベタ触っちゃうみたいなことあるでしょ？」とした上で、「私レンタカーたまに借りるんですけど、初めてのカーナビだから使い方がよく分からないから物凄い触って、そしたらタッチパネルじゃなかったりして…」とレンタカーでのあるあるエピソードを明かした。