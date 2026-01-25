µ×¾ïÎÃ¤Ï24°Ì¤ËÉâ¾å¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè3Æü
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï24Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥é¥¥ó¥¿¤ÎPGA¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥³¡¼¥¹¤Ê¤É3²ñ¾ì¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢26°Ì¤Ç½Ð¤¿µ×¾ïÎÃ¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Î202¤Ç¼ó°Ì¤È8ÂÇº¹¤Î24°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£ÃæÅç·¼ÂÀ¤È¶âÃ«Âó¼Â¤ÏÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£
¡¡66¤Ç²ó¤Ã¤¿¶â»ÜÍ¤¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»22¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£1ÂÇº¹¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ÎÊÆ¹ñÀª¤¬ÄÉ¤¦¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë