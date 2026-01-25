¡ÚËÉºÒ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û²ÈÄí¤Î¡Ö¿©ÉÊÈ÷Ãß¡×¤Ê¤Ë¤¬¤É¤ì¤À¤±É¬Í×? - ¡ÖÂç¿Í2¿Í¡ß1½µ´ÖÊ¬¡×¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Êª²Á¹â¤Î¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¤Ä¤¤Çã¤¤¹µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¡¢"¤â¤·¤â"¤Î»þ¤Ëº¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡Ö¿©ÉÊÈ÷Ãß¡×🎒
.
ÃÏ¿Ì¤äÂçÀã¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊªÎ®¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!
.
²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±È÷Ãß¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢É¬¼ûÉÊ¤Ï²¿¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦✅
https://gov-online.go.jp/article/202103/entry-10236.html
(@gov_online¤è¤ê°úÍÑ)
¿©ÉÊÈ÷Ãß¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«? ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Àã¤Ç¤âÊªÎ®¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¡¢²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±È÷Ãß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£À¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÈÂç¿Í2¿Í¡ß1½µ´ÖÊ¬¡É¤ÎÈ÷Ãß¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!
²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ë¹½¤ÊÎÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²æ¤¬²È¤Ç¤â¡¢¤ª¿å¤ä´ÌµÍ¡¢´¥ÌÍ¤Ê¤É¤Ï¾ï¤ËÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¡¢²ÌÊª¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÇã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£Êª²Á¹â¤òµ¤¤Ë¤·²á¤®¤Æ¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¡£¤â¤·º£ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢1½µ´Ö¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¤â¤Á¤Þ¤»¤ó¡£´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡¢º£¤¹¤°Çã¤¤Â¤µ¤Ê¤¤ã!
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«? ¡Ö¤¦¤Á¤â¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤ã!¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿º£¤¬»Ï¤á¤É¤¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î³ÎÇ§¤â·ó¤Í¤Æºß¸Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï? ¡È¤â¤·¤â¡É¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÌµÂÌ¤Ê¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!
