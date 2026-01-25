¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ë¿·¿§¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì - ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃåÍÑ²ÄÇ½
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï1·î23Æü¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î3Æü¤«¤é¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÈ¾³Û¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(3,990±ß)¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×(2,990±ß)
¡û¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ë½Õ¤Î¿·¿§
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍî¹ç¹¨Íý»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤ÁÇºà¡¢¤¤¤¤µ»½Ñ¡¢¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£2025Ç¯½Õ²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(3,990±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×(2,990±ß)¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÃåÍÑ¤Ê¤É¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï15ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¿·¿§¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(3,990±ß)
¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(3,990±ß)
¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Ùû¿å¡¢UV¥«¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê·¿¤Ê¤Î¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Âµ¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤ò¤¤¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡£Æ±ÁÇºà¤Î¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥é¡¼¤ÏºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¹õ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿§¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¥µ¥¤¥º¤ÏM¤ÈL¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×(2,990±ß)
¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¡¢Ùû¿å¡¢UV¥«¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¿þ¤¬¥´¥à»ÅÍÍ¤ÇÍú¤¤ä¤¹¤¯¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÃåÍÑ¤â²ÄÇ½¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥«¥é¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î1¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏM¤ÈL¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û50%¥ª¥Õ¤Î¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ
°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ç50%¥ª¥Õ¤Î¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÖREHEAT¡×¤ä¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó(¤·¤í¡¢¤¯¤í)¡×¡¢¡Ö¥í¡¼¥²¡¼¥¸¥½¥Ã¥¯¥¹(¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡×¤Ê¤É¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î3Æü¡Á2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
