長澤まさみ「懐かしい写真見つけた」幼少期ショット公開「目力が強い」「面影がありすぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/01/25】女優の長澤まさみが1月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身の幼少期の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】結婚発表の38歳女優「顔が仕上がってる」可愛すぎる幼少期ショット
長澤は「懐かしい写真もらった」とつづり、映画『岳-ガク-』（2011年公開）出演時のものとみられる写真を公開。雪山で空を見上げる、今と変わらぬ透明感あふれる姿を披露した。さらに「もっと懐かしい写真見つけた」とし、自身の幼少期ショットも投稿。大きな瞳が印象的な姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「赤ちゃんの頃から顔が仕上がってる」「面影がありすぎる」「強気な顔がたまらない」「目力が強い」「15年前と変わってない」「天使すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の38歳女優「顔が仕上がってる」可愛すぎる幼少期ショット
◆長澤まさみ、過去ショット＆幼少期ショット公開
長澤は「懐かしい写真もらった」とつづり、映画『岳-ガク-』（2011年公開）出演時のものとみられる写真を公開。雪山で空を見上げる、今と変わらぬ透明感あふれる姿を披露した。さらに「もっと懐かしい写真見つけた」とし、自身の幼少期ショットも投稿。大きな瞳が印象的な姿を見せている。
◆長澤まさみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「赤ちゃんの頃から顔が仕上がってる」「面影がありすぎる」「強気な顔がたまらない」「目力が強い」「15年前と変わってない」「天使すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】