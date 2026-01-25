将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は1月25日、京都市の「伏見稲荷大社」で第2局2日目の対局が行われている。注目の一戦は、細かな応酬が続いたものの形勢は互角。白星へ向けて先に抜け出すのはどちらか、大きな注目が集まっている。

【映像】藤井王将VS永瀬九段 注目の第2局

藤井王将のシリーズ初勝利か、永瀬九段の連勝か。稲荷神社の総本宮・伏見稲荷大社を舞台に行われている一戦は、前日に藤井王将が封じた57手目の開封から再開された。封じ手は永瀬九段の攻めを緩和するような一手で、藤井王将がどこから切り返しに転じるのかに注目が集まっている。

両者じっくりと時間を使って細かな応酬が続いているものの、形勢は不明。解説を務める王将経験者の郷田真隆九段（54）は、「形勢はよくわからない。ここまで指して互角に近いのであれば後手としても十分に戦っていると思っているはず」と印象を語っていた。

注目の京都対局を制し、白星を手にするのはどちらか。今後の戦いからも目が離せない。持ち時間は各8時間。

【昼食の注文】

藤井聡太王将 抹茶そば、ほうじ茶（伏見）

永瀬拓矢九段 助六寿司、王将戦特製フルーツパフェ、国産烏龍茶、ホットコーヒー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王将 2時間38分（消費5時間22分）

永瀬拓矢九段 2時間31分（消費5時間29分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）