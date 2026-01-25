¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼ÂÍø¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£ÍÜÏ·ÌÒ»Ê¡Ö¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬»à¤ó¤À¸å¤ËÃî¤ÎÉ¸ËÜ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡Ä¡×
²òË¶³Ø¼Ô¤ÎÍÜÏ·ÌÒ»ÊÀèÀ¸¤Ï2020Ç¯¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¾®ºÙË¦ÇÙ¤¬¤ó¤òØí¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ÈÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê°ìÅÙ¤Ï²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤ÏºÆÈ¯¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÜÏ·ÀèÀ¸¤È¡¢¤½¤Î¶µ¤¨»Ò¤ÇÅìÂçÉÂ±¡Êü¼ÍÀþ²Ê°å»Õ¤ÎÃæÀî·Ã°ìÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¶¦Ãø¡ØÉÂµ¤¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦·Ý¤¬¤¤¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ÍÜÏ·ÀèÀ¸¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤¢¤ëÉ¸ËÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤ÉÔ²ÄÇ½
* * * * * * *
»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Îµ½âÖ
Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡¢½ª³è¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÃî¤ÎÉ¸ËÜ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤¢¤ëÉ¸ËÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯4·î¡¢ÍÜÏ·º«Ãî´Û¡ÊÈ¢º¬¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÉÂµ¤¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦·Ý¤¬¤¤¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
½ª³è¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬¤ä¤ê¤«¤±¤Ç»à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿»ö¤â½çÁ÷¤ê¤Ç¡¢°äÂ²¤ÏÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»à¸å¤Î»ÏËö¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãî¤ÎÉ¸ËÜ¤ÈÂçÎÌ¤ÎÂ¢½ñ¤Î½èÊ¬
¤¿¤ÀÃî¤ÎÉ¸ËÜ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¸ø¶¦À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤òÇä¤ë¤È¤¡¢Ãæ¤ËÊª¤¬¤¢¤ë¤ÈÇä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤éÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ØÉÂµ¤¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦·Ý¤¬¤¤¤ë¡Ù¡ÊÃø¡§ÍÜÏ·ÌÒ»Ê¡¢ÃæÀî·Ã°ì¡¿¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë
»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Ãî¤ÎÉ¸ËÜ¤òÄí¤ÇÇ³¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÎÌ¤ÎÂ¢½ñ¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤«¤é½èÊ¬¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤¦¤½¤Î¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅËÜ²°¤ËÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÀìÌç½ñ¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÃÍ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Ï°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¸Ä¿Í¤ÎÂ¢½ñ¤Ï¸ø¶¦Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»æ¤ÎËÜ¤ÏÇ³¤ä¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½Ç³¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ï¼ÂÍø¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ºÇ¶á¡¢±Ê°æ²ÙÉ÷¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ÙÉ÷¤Ï¤Þ¤º¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¿Æ¤«¤é¼Â¶È¤ò³Ø¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Àè¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÙÉ÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·Ý½Ñ¤è¤ê¤â¼ÂÍø¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ëº£¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¼ÂÍø¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¸«¤ì¤Ð¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉÔÆ°»º²°¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÆüËÜ¤ÏÀï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂÍø¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º«Ãî¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤Èµ®Â²¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤Ë¤â¼«Á³²Ê³Ø¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â½îÌ±¤¬¤ä¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤âº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ãî¤ÎÉ¸ËÜ¤Ë¸ø¶¦À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãî¤Î¸¦µæ¤ò¤¤¤¯¤é¤·¤Æ¤â¡¢·ÐºÑ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤É¸ËÜ¤Î°Ý»ý
¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤¬»à¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤É¸ËÜ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ë¶É¡¢°äÂ²¤¬»ÏËö¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Î¿Í¤Î½¯½¸²È¤ÎÉ¸ËÜ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸ø¶¦À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤ËÂ÷¤»¤Ð¤è¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÂÏÇ¤Ê¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¸ËÜ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÇîÊª´Û¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ¤Î¥¾¥¦¥à¥·¤ÎÉ¸ËÜ¤Ê¤ó¤Æ¡¢´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬º¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÉÂµ¤¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦·Ý¤¬¤¤¤ë¡Ù¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£