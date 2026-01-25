絶対に外さないと思う「青森県のお土産」ランキング！ 2位「林檎けんぴ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年1月9日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「青森県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「りんごといえば青森なので他にはないものが喜ばれる」（40代女性／神奈川県）、「美味しかった。小さい子から高齢者の方まで万人ウケする味だと思う」（20代女性／兵庫県）、「珍しさもあり、りんごが嫌いな人も少ないので喜ばれると思うから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「青森名産のりんごを使ったお菓子で、味も安定しておいしく、幅広い年代に喜ばれるから」（50代女性／兵庫県）、「サイズ感も丁度よく味も満足できると思うからです」（30代女性／宮城県）、「青森県産りんごを使った分かりやすいお土産で甘さも程よく幅広い世代に好まれるからです。日持ちもして持ち帰りやすい点も安心感があります」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：林檎けんぴ（マキュレハウス）／45票青森県産のリンゴを使用し、サクッとした食感の「けんぴ」に仕上げた「林檎けんぴ」。リンゴ本来の風味が、これまでのスナックの概念を覆します。ヘルシー志向の方や、新しい青森土産を探している方からも高い注目を集めています。
1位：パティシエのりんごスティック（ラグノオ）／76票青森県産のリンゴをシロップに漬け込み、パイ生地で包んで焼き上げた「パティシエのりんごスティック」が1位に。シャキシャキとしたリンゴの食感と、しっとりしたパイの相性が抜群です。スティック状で食べやすく、トースターで少し温めると焼きたてに近い味が蘇る点も人気の秘密です。
