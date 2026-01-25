¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¡Ä¡×¸þ°æ¹¯Æó¡¢¡È¥³¥½Ï¢¡É»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡ÖÁª¶Ê¤¬¥¨¥°¤¤¡ª¡×¡ÖÃæ¹ø¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤Ï1·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¥³¥½Ï¢¡ÉÃæ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þ°æ¹¯Æó¤Î¡È¥³¥½Ï¢¡É»Ñ¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¡¼¤ï¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¥³¥½Îý¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÃæ¹ø¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁª¶Ê¤¬¥¨¥°¤¤¡ª¡×¡ÖÁª¶Ê¥Ê¥¤¥¹¡¼ Î®ÀÐ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬1986Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ø¥í¡¼¥é¡¼¡¦¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤¿Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þ°æ¹¯Æó¤Î¡È¥³¥½Ï¢¡É»Ñ¡ª
¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¥³¥½Îý¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥³¥½Îý¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾å²¼¥¸¥ã¡¼¥¸ÃåÍÑ¤Ç¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤³¤Ã¤½¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡ª2025Ç¯11·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Snow Man»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¤¬1·î18Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸þ°æ¤µ¤ó¡£23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡È¥³¥½Ï¢¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸þ°æ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)