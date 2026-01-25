º£Ìë¤Î¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤¬¿Í¼Á¤Ë¡Ä¡ª¥Û¥ê¥±¥ó¤¬¶¯Åð»¦¿ÍÈÈ¤Ç½Ð±é¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
¼«Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷·ºÌ³´±¡¢ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡£
¹â¤¤Ê½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹´ÃÖ½ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»¦¿ÍÈÈ¡½¡½
Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
½÷·ºÌ³´±¡¡¡ß¡¡»¦¿ÍÈÈ¡¡¡ß¡¡·º»ö
³¤³°¤Çµ¯¤¤¿¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¶ØÃÇ¤ÎÊª¸ì¡£
Èà½÷¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÀäË¾¤«¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢ÃÏ¹ö¤ËÄÆ¤Á¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×
****
É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Î¡¢½÷À¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¶è°è¡Ø½÷¶è¡Ê¤¸¤ç¤¯¡Ë¡Ù¤Î¶èÄ¹¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨Ìò¤ò¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡£¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦Æü²¼Îç¼£Ìò¤ò¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¡£Æü²¼Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ðÌò¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
¼çÂê²Î¡ØCanaria¡Ù¡Ê¥«¥Ê¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¿åÌîÎÉ¼ù¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡ÖÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡×¤È¤·¤ÆÎëÌÚ¤È¼Ä¸¶¤¬²Î¤¦¡£
ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢À¸¤¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¡×¡½¡½¡£É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡Ø½÷¶è¡Ù¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü²¼Îç¼£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤¬°ìÊÑ¡£
¹´ÃÖ½ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿È¯¤·¤ÆÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Îç¼£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Î¿´¤ÏÍð¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë±¿Ì¿¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡Ä¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½÷¶è¤Ç¥±¥ó¥«Áû¤®¤¬µ¯¤³¤ê¡¢º®Íð¤Ë¾è¤¸¤Æ¤³¤º¤¨¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤ä¿¦°÷¤¿¤Á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÛÈ½µÏ¿¤Ê¤É¤Î¶ËÈë¥Ç¡¼¥¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿½è¶øÉôÄ¹¡¦¾®ÌøÂÀ²ð¡Ê±§³á¹ä»Î¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¶èÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤º¤¨¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¡£¤³¤º¤¨¤â¡Ö¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£
°ìÊý¡¢Îç¼£¤ÏÃ±ÆÈ¼¼¤Ë¤¤¤ë»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¤µ¤ó¡Ë¤ËÀÜ¿¨¡£Ã¦¹ö¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤È¡¢³»ÄÍ¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÅð¤ó¤À¤Î¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ÌÜÅª¤Ï¡ª¡©
ÅðÆñ»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Ã¦¹ö¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡ª
ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù
¡ãÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö²¶¤Ï¿ÆÉã¤ò»¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡Ø½÷¶è¡Ù¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¤Ï¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü²¼Îç¼£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÍð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤éÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¡£¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÎç¼£¡£
¤â¤·¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤³¤º¤¨¤ÎÄÉµÚ¤Ë¡¢Îç¼£¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£
ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤«¤é¤ÏÎç¼£¤Î»ØÌæ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£Ìµ¼Â¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Îç¼£¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤º¤¨¤ÎÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îç¼£¤Ï¡¢Ã¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ë»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ¤Î¿®¼Ô¡¦¾ÂÅÄµ®»Ë¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¤µ¤ó¡Ë¤ÈÀ¾¾ëÄ¾ºÈ¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¤µ¤ó¡Ë¤ËÀÜ¶á¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¶¦Æ®¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤¬¿Í¼Á¤Ë¡ª
¤³¤º¤¨¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤ËºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÍ×µá¤¹¤ëÃË¡¦»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¡ÊËÙÆâ·ò¤µ¤ó¡Ë¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
Âè3ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤¬½Ð±é¡£¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¤ò±é¤¸¤ë¡£
¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¡¢ËÙÆâ¤Ï
¡Ö½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£3ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö»°ÄÅ¶¶¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È¿´¤Î¼å¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à²¿¤«¤È¤Ï¡Ä¡Ä¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£