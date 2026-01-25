気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション

２１日からの大雪により、東北地方から山陰では積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。日本海から北陸地方にのびている気圧の谷と北海道の西の低気圧の影響で、警報級の大雪となっている所があり、特に北陸地方を中心に降雪が強まっています。

きょう（２５日）は、強い冬型の気圧配置に伴って強い寒気が流れ込み、日本海からのびる気圧の谷は西日本日本海側に移動するでしょう。気圧の谷や低気圧の周辺では発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。

近畿地方では、きょう（２５日）夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、２５日夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、近畿地方の上空約１５００メートルには、氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。また、大気の状態が非常に不安定となっているため、局地的に雷雲が発達するでしょう。

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像

２５日（日）雪と雨のシミュレーション

［雪の実況］

２５日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

滋賀県

長浜市余呉町柳ケ瀬 ９４センチ

米原市朝日 ２０センチ

高島市今津 １４センチ

京都府

京丹後市峰山 ５８センチ

舞鶴 ３５センチ

兵庫県

香美町兎和野高原 １１５センチ

香美町香住 ６１センチ

豊岡 ３９センチ



［雪の予想］

２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 ４０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 １０センチ

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像

２６日（月）

気象庁によりますと、あす（２６日）は、冬型の気圧配置は西から緩みますが、北日本を中心に寒気の流れ込みが続く見込みです。このため、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となり、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。

２６日の京都府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方にかけて雪が降るでしょう。



２６日の滋賀県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方にかけて雪が降るでしょう。



２６日の兵庫県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では明け方にかけて雪が降るでしょう。



２６日の鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、明け方にかけて雪が降るでしょう。



２６日の岡山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では未明は雪の降る所があるでしょう。



２６日の徳島県は、北部では寒気や湿った空気の影響で概ね曇り、山地では明け方まで雪の降る所があるでしょう。南部では高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。



２６日の香川県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像

２７日（火）

シミュレーションでは、27日午後、京都や滋賀の北部に雪雲がかかっています。

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像

２８日（水）

シミュレーションでは、28日、兵庫、京都、滋賀の北部に雪雲がかかっています。

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像

２９日（木）

気象庁は、29⽇から30⽇は、強い寒気が南下するため北⽇本から東⽇本の⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあるとしています。



シミュレーションでは、29日、京都や兵庫、滋賀、奈良、和歌山の一部に雪雲がかかっています。

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像

３０日（金）

シミュレーションでは、30日、京都、滋賀で大雪となる地域がありそうです。

※予想にはブレ幅があります。

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像