『PEANUTS』×「ベルメゾン」コラボ第2弾！ 漫画のワンシーンを再現した収納アイテムなど展開
「ベルメゾン」は、1月23日（金）から、『PEANUTS』の日本公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB（以下：PFC）」と共同開発したアイテム第2弾を発売した。
【写真】オーバーオールを着てるみたい！ アイデア満載のトートバッグも
■ファンの声から生まれたアイテム
今回発売されたのは、『PEANUTS』愛が深い「PFC」会員16人が座談会に参加し、ファンならではの意見やアイデアを商品開発に反映させたアイテム全6種類。
ラインナップには、赤い屋根のドッグハウスのようなデザインがかわいい「ぬいぐるみ衣装収納ケース」や「背面ミラーの卓上コレクションケース」をはじめ、漫画のワンシーンを再現した「ぬいぐるみ収納ボックス」など、便利でかわいい収納グッズがそろう。
また、チェーン付きアイテムが飾れるポール付き「背面ミラー付きダブル棚板のコレクションキャビネット」が登場。サイズに合わせて段違いでグッズを飾ることができ、ミラー貼りの背面でフィギュアやぬいぐるみの背中も明るく見通せる。
さらに、ぬいぐるみを入れるとオーバーオールを着ているように見えるポケット付きの「オーバーオールデザインぬいぐるみ収納トートバッグ」や、窓から中のぬいぐるみが見える仕様の「ぬいぐるみ収納ショルダーバッグ」など、おでかけにぴったりな商品も展開された。
【写真】オーバーオールを着てるみたい！ アイデア満載のトートバッグも
■ファンの声から生まれたアイテム
今回発売されたのは、『PEANUTS』愛が深い「PFC」会員16人が座談会に参加し、ファンならではの意見やアイデアを商品開発に反映させたアイテム全6種類。
また、チェーン付きアイテムが飾れるポール付き「背面ミラー付きダブル棚板のコレクションキャビネット」が登場。サイズに合わせて段違いでグッズを飾ることができ、ミラー貼りの背面でフィギュアやぬいぐるみの背中も明るく見通せる。
さらに、ぬいぐるみを入れるとオーバーオールを着ているように見えるポケット付きの「オーバーオールデザインぬいぐるみ収納トートバッグ」や、窓から中のぬいぐるみが見える仕様の「ぬいぐるみ収納ショルダーバッグ」など、おでかけにぴったりな商品も展開された。