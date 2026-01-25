「普通に日本人選手で１番すごい」「圧倒的打点だわ笑」バイエルン伊藤洋輝の鮮烈ヘッド弾にファン大興奮！各国のトップスターが祝福「メンツ凄すぎだろ」
現地１月24日に開催されたブンデスリーガ第19節で、伊藤洋輝を擁する首位のバイエルン・ミュンヘンが、15位のアウグスブルクとホームで対戦。１−２で逆転負けし、リーグ戦初黒星を喫した。
残留を争う下位に金星を献上し、悔しい結果となったものの、伊藤はリーグ戦３試合連続の先発起用に応えた。
長期離脱から復帰した26歳の日本代表DFは23分、マイケル・オリーセが蹴ったCKに打点の高いヘッドで合わせ、見事に今季初ゴールを奪ってみせたのだ。バイエルン通算では２点目で、昨年２月のフランクフルト戦以来、11か月ぶりの得点となった。
ゴール映像を公開したDAZN公式Xの投稿には、称賛のコメントが続々と寄せられている。
「これは圧倒的打点だわ笑」
「信じられない、そんなゴールを決められる選手はごくわずかだ」
「バイエルンでゴール決めるの普通にすごいよな」
「普通に日本人選手で１番すごい」
「オリーセのクロスから得点し、ケインやターらとハグする日本人」
「このメンツが寄ってきて祝福してくれるの凄すぎだろ」
「サッカーももう憧れる時代は終わりつつあるな」
「コンディションもチームメイトとの関係性も良さげ」
得点を決めた伊藤を、イングランド代表FWハリー・ケイン、ドイツ代表DFヨナタン・ター、韓国代表DFキム・ミンジェら各国のトップスターが祝福。その姿もまた、人々の心を熱くしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！バイエルン左SB伊藤洋輝の今季初ゴール
残留を争う下位に金星を献上し、悔しい結果となったものの、伊藤はリーグ戦３試合連続の先発起用に応えた。
長期離脱から復帰した26歳の日本代表DFは23分、マイケル・オリーセが蹴ったCKに打点の高いヘッドで合わせ、見事に今季初ゴールを奪ってみせたのだ。バイエルン通算では２点目で、昨年２月のフランクフルト戦以来、11か月ぶりの得点となった。
ゴール映像を公開したDAZN公式Xの投稿には、称賛のコメントが続々と寄せられている。
「信じられない、そんなゴールを決められる選手はごくわずかだ」
「バイエルンでゴール決めるの普通にすごいよな」
「普通に日本人選手で１番すごい」
「オリーセのクロスから得点し、ケインやターらとハグする日本人」
「このメンツが寄ってきて祝福してくれるの凄すぎだろ」
「サッカーももう憧れる時代は終わりつつあるな」
「コンディションもチームメイトとの関係性も良さげ」
得点を決めた伊藤を、イングランド代表FWハリー・ケイン、ドイツ代表DFヨナタン・ター、韓国代表DFキム・ミンジェら各国のトップスターが祝福。その姿もまた、人々の心を熱くしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！バイエルン左SB伊藤洋輝の今季初ゴール