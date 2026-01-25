強い寒気の影響で、新潟県内は山沿いを中心に雪が降っています。大雪による交通障害などに警戒が必要です。



25日午前9時の新潟市中央区の積雪は31cmで、平年の3倍以上となっています。山沿いは24日夜から積雪が急増し、午前9時の12時間降雪量は妙高市関山で52cm、津南町で39cm、湯沢町で35cm、十日町市で23cmなどとなっています。午前10時の各地の積雪は魚沼市守門で265cm、十日町市で244cm、上越市高田で113cm、長岡市で102cmです。



26日朝6時までに予想される24時間降雪量は、山沿いで上越と中越が70cm、下越が40cm、平地は上越と中越が20cm、下越が15cm、佐渡は15cmです。気象台は上越と中越の山沿いで、大雪による交通障害などに警戒するよう呼びかけています。