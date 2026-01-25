ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¸åÇÚ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡© ´§¥é¥¸¥ª¤Ë¡È¥¢¥¤¥É¥ë·Ð±Ä¼Ô¡ÉÂçÁÒÃéµÁ¤¬½Ð±é¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤ä²þÌ¾¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¸ì¤ë
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°11¡§30¡Ë¤Ï2·î1Æü¡¢8Æü¡¢15Æü¤Î3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ËSUPER EIGHT¡¦ÂçÁÒÃéµÁ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬°µ´¬¤Î»¦¿Ø¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿·CM
¡¡SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤äA¤§¡ªgroup¤Ê¤É¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÁÒ¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÈà¤¬¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤·¤¿»þ¤Î¿´¶¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î²þÌ¾¤«¤é¡ÖJ-Pop Legacy¡×ÀßÎ©¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¶ÉÌÌ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËFlow¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ï¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë·Ð±Ä¼Ô¡×ÂçÁÒÎ®¤Î¸÷¤ëºÍÇ½¤Î¸¶ÀÐ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤Ï¡Ä¡£ÌÚÂ¼¤¬¸åÇÚ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡Ê!?¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬°µ´¬¤Î»¦¿Ø¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿·CM
¡¡SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤äA¤§¡ªgroup¤Ê¤É¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÁÒ¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÈà¤¬¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤·¤¿»þ¤Î¿´¶¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î²þÌ¾¤«¤é¡ÖJ-Pop Legacy¡×ÀßÎ©¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¶ÉÌÌ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËFlow¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ï¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë·Ð±Ä¼Ô¡×ÂçÁÒÎ®¤Î¸÷¤ëºÍÇ½¤Î¸¶ÀÐ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤Ï¡Ä¡£ÌÚÂ¼¤¬¸åÇÚ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡Ê!?¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£