NHK¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ë10ÅÞ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô½Ð±é¡¡½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¡Ö·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¡×¤Ê¤ÉÆ¤ÏÀ
¡¡NHK¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°±¡Áª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿10ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ËÜ¾±ÃÎ»Ë¶¦Æ±À¯Ì³²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ºØÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹À¯Ä´²ñÄ¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦ÉÍ¸ýÀ¿À¯Ä´²ñÄ¹¡¢»²À¯ÅÞ¡¦°ÂÆ£ÍµÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦»³ÅºÂóÀ¯ºö°Ñ°÷Ä¹¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦ÅçÅÄÍÎ°ìÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¦¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æÉûÅÞ¼ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¡¢ËÉ±ÒÀ¯ºö¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò½Ò¤Ù¡¢Æ¤ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ï27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡£16Æü´Ö¤ÎÁªµó´ü´Ö¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤Ç¡¢1·î¤Î²ò»¶¤Ï90Ç¯¤Î³¤Éô½Ó¼ùÀ¯¸¢°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¡£°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ë¡£