¡ÚÂîµå¡ÛÃË½÷¤Î·è¾¡¤Ï2Ç¯Ï¢Â³Æ±¥«¡¼¥É¡ª¡¡¾¾Åçµ±¶õ¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤È¤Î»àÆ®À©¤·¤Æ¼ÄÄÍÂçÅÐ¤È¤Î·è¾¡¤Ø¡¡½÷»Ò¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤ÊvsÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ÎÄº¾å·èÀï
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯ Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 6ÆüÌÜ(25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤È2²óÍ¥¾¡¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë»àÆ®¤Ç¤·¤¿¡£¾¾ÅçÁª¼ê¤¬Âè1¥²¡¼¥à¤ò0¡Ý6¤«¤éÂçµÕÅ¾¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤â2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤ÇºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾ÅçÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤Î¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤Ï¡¢Ã«³ÀÍ¤¿¿Áª¼ê¤ò4¡Ý1¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾¾ÅçÁª¼ê¤È·è¾¡¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤ÏÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¤ò4¡Ý2¤Ç²¼¤·¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï²£°æºéºùÁª¼ê¤È¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÇ®Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Á°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤È¤â¤Ë·è¾¡¤ÇÁáÅÄÁª¼ê¤¬4¡Ý0¤ÇÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¤ÈÆ±¥«¡¼¥É¡£Æ±Æüº£Ç¯ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦½÷»Ò½à·è¾¡
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 4¡Ý2 ÌÚ¸¶ÈþÍª
(11¡Ý4¡¢5¡Ý11¡¢11¡Ý5¡¢9¡Ý11¡¢11¡Ý8¡¢11¡Ý8)
Ä¥ËÜÈþÏÂ 4¡Ý3 ²£°æºéºù
(8¡Ý11¡¢14¡Ý16¡¢11¡Ý5¡¢11¡Ý3¡¢6¡Ý11¡¢11¡Ý3¡¢11¡Ý7)
¢¦ÃË»Ò½à·è¾¡
¾¾Åçµ±¶õ 4¡Ý3 Ä¥ËÜÃÒÏÂ
(13¡Ý11¡¢8¡Ý11¡¢8¡Ý11¡¢11¡Ý8¡¢14¡Ý12¡¢9¡Ý11¡¢11¡Ý9)
(12¡Ý10¡¢13¡Ý11¡¢11¡Ý5¡¢4¡Ý11¡¢11¡Ý5)