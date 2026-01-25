元日向坂４６の女優・齊藤京子が２４日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・後１１時）に出演。飛行機が苦手で、体に異変が生じると明かした。

選んだ場所は韓国。密着は出発前の成田国際空港からスタートした。「飛行機が小さい頃からあんまり得意じゃなくて。いまだに緊張感はすごいありますね」と話しながら、顔がこわばっている。

スタジオの齊藤は「ずっと避けてたんですよね。福岡とかも一人だけ新幹線で行ったりとか」と明かした。

苦手な理由について「ふわっと浮く感じがすごい苦手で。ジェットコースターとか、ああいうのが苦手というかパニックになるというか」と説明。「だからお仕事とかで飛行機が決まると、２０分くらいで口元にヘルペスができる、っていう現象があって」。それを聞いたＭＣの今田耕司は「２０分でできるの！？」と驚いた。齊藤は「その（飛行機に乗るという）連絡をいただいてから（２０分で）」と笑った。

飛行機に乗る様子を齊藤は自撮り。「飛行機だ…」と緊張の面持ち。「乗らなかったですね、アイドル時代は。たった１回だけでしたね、外国に行ったのは。もうあの時は、『やばい、うれしいけど飛行機に乗らなきゃいけないんだ』っていうのがすごいあって。でも実際行ったらすごい楽しかったし、やっぱ外国すごいなと思いましたね」と振り返った。

その後無事に韓国に到着。「大丈夫でした、なんとか」とホッ。ディレクターが「口周りも大丈夫？」とたずねると、齊藤は「大丈夫です。飛行機乗る前にだいたいできるので、もう大丈夫です」と笑顔を見せた。