¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤Ë¤è¤ë°éÀ®Îý½¬¤¬£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Åê¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢Ìî¼ê¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ä¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¡£ºÇ¸å¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ÎËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Õ¥§¥ê¥¹¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Ë²ÃÆþ¡£¿ÈÄ¹£²£°£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£²£·¥¥í¤ÎÂç·¿¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï£²·³¤Ç£±»î¹ç¡¢£³·³¤Ç¤Ï£²£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£