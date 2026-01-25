【牛角】LOTTE「ガーナ」とのコラボ商品「プレミアムガーナショコラアイス」発売 - コクのある味わいと軽やかな後味
レインズインターナショナルが展開する牛角は1月21日、「プレミアムガーナショコラアイス」(単品319円)を一部除く全国の牛角および牛角食べ放題専門店で発売した。
「プレミアムガーナショコラアイス」(単品319円)
LOTTEのロングセラー商品「ガーナ」と牛角の初コラボレーションが実現した。同商品は、チョコレートの味わいをしっかりと感じられるアイスクリーム。コクのある味わいと軽やかな後味を兼ね備え、一口食べると、チョコレートの優美な香りが口の中にふわり広がる。焼肉をたくさん食べた後でも重たく感じず、〆のデザートに最適だという。
(左から)牛角 単品提供時/牛角 食べ放題コース 提供時/牛角食べ放題専門店 提供時
実施期間は2026年1月21日〜3月31日まで。全国の牛角・牛角食べ放題専門店で発売している(牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店、牛角食べ放題専門店相模大野店を除く)。
なお、牛角のデザート食べ放題を実施している店舗では、同商品も食べ放題の対象となる。食べ放題コースは「牛角コース」以上で注文できる。
