Àä·Ê¤ÎÀã¸«ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥¹¥¡¼¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥¹¥Î¡¼Î¹¡×--À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ë¾å¤ÎÂÚºß¤òÄó°Æ
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢Àã¸«ÏªÅ·¤ò³Ú¤·¤àÀÅ¤«¤ÊÎ¹¤ä°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¡¼Î¹¤Ê¤É¡¢´¨¤µ¸·¤·¤¤Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀã¹ñ¤ÇºÆÈ¯¸«¤·³Ú¤·¤àÎ¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Í¤Ö¤¿¡¦¾®ÅôÏ¶¤ÎÅô¤ê¤¬¤ª¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê
¡ÖÀÄ¿¹²° by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ÎÀä·ÊÀã¸«ÏªÅ·¡Ö¤Í¤Ö¤êÎ®¤·ÅôÏ¶¡×
¡ÖÀÄ¿¹²° by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô)¤Ç¤Ï2·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡¦Àä·ÊÀã¸«ÏªÅ·¡Ö¤Í¤Ö¤êÎ®¤·ÅôÏ¶¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÉâÅò(¤¦¤¤æ)¡×¤Ë¡¢¤Í¤Ö¤¿»Õ¡¦ÃÝÏ²ÈæÏ¤±û»á¤¬À©ºî¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¡ÖÍë¿À¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£²¹Àô¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àã·Ê¿§¤È¤Í¤Ö¤¿¡¦¾®ÅôÏ¶¤ÎÅô¤ê¤¬¤ª¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º×Óò»Ò¤ÎÅ«¤Î²»¿§±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢º×¤ê¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡ûÀã¤È¿¹¡¢¤½¤·¤ÆÂì¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Àä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤
¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô)¤Ç¤Ï¡¢2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î²Ð¡¦¿åÍËÆü¸ÂÄê¤Ç¡ÖÅß¤ÎÀä·ÊÀã¸«ÏªÅ·¡×¤ò³«ºÅ¡£¡ÖÈ¬½Å¶å½Å(¤ä¤¨¤³¤³¤Î¤¨)¤ÎÅò¡×¤ò1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤ÇÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Àã¤È¿¹¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÅòÍá¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£º£Ç¯¤«¤é¡¢¹â¤µ7m¤Î¡Ö¶å½Å¤ÎÂì¡×¤ò¾È¤é¤¹¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×±é½Ð¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åò¾å¤¬¤ê¸å¤Ë¤Ï¡¢°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥É¥ê¥ó¥¯¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆÃÅùÀÊ¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ÎÅß¤ÎÀä·ÊÀã¸«ÏªÅ·
¡û¡Ö°°Àî¡¢¥¹¥¡¼ÅÔ»ÔÀë¸À¡×¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¡¼¤âµ¤·Ú¤Ë
¡ÖOMO7°°Àî by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô)¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¡¼¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö°°Àî¡¢¥¹¥¡¼ÅÔ»ÔÀë¸À¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÀìÌçÅ¹¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥ë¡ÖPlease Freeze Breeze¡×¤ÎÈÎÇä¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤Ê¤é10¡óOFF¤È¡¢³°µ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É³ä°úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖOMO7°°Àî by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥ë¤òÈÎÇä
¡û¥¹¥¡¼¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò
¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡¡¥È¥Þ¥à¡×(ËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´Àê´§Â¼)¤Ç¤Ï4·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¥¤¥ó¥¹¥¡¼¥¢¥¦¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ö¥Û¥¿¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ä¤¤Î de ¥¢¥×¥ì¥¹¥¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜÊª¤Î¥ê¥Õ¥È¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡Ö¥Ú¥¢¥ê¥Õ¥È¥Á¥§¥¢¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Æ¥é¥¹¤Ç¡¢¡ÖÀã¹ß¤ë¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡¡¥È¥Þ¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡¡
¡ûPOP¤Ê90Ç¯Âå¤Î¥¹¥¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à
¡ÖÈØÄô»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(Ê¡Åç¸©ÌíËã·´ÈØÄôÄ®)¤Ç¤Ï4·î5Æü¤Þ¤Ç¡¢POP¤Ê90Ç¯Âå¤Î¥¹¥¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡Ö90's¡ú¥ì¥È¥í¥¹¥¡¼Î¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¦¥§¥¢¤ä¥ì¥È¥í¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¡¢90Ç¯Âå¥ì¥È¥í¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤¥¹¥Î¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ì¥È¥í¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ä¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ËÂß¤·½Ð¤¹¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥Ç¥¸¡×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÈØÄô»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Î¡Ö90's¡ú¥ì¥È¥í¥¹¥¡¼Î¹¡×
