【大雪情報】30日（金）ごろ再び雪？ 2月1日ごろは「南岸低気圧」通過か

気象庁によると、関東甲信地方の上空には強い寒気が流れ込んでおり、長野県では積雪が140センチを超えている所があります。この雪は関東北部でも強まる見込みです。さらに、週後半から2月1日日曜日にかけても、関東甲信で雪の可能性があります。雪シミュレーションでは東京、神奈川、千葉などでも雪が予想されています。30日までの雪シミュレーションは画像で掲載しています。

＜長野・関東北部 大雪の警戒ポイント（25～26日）＞

長野県では25日昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に厳重な警戒が必要です。関東地方北部でも25日午後から雪が強まり、26日明け方にかけて大雪となる所があるでしょう。

▼25日05時現在の積雪（アメダス速報値）

144センチ：長野県 小谷 130センチ：長野県 野沢温泉 96センチ：長野県 飯山

▼26日06時までに予想される24時間降雪量（多い所）

50センチ：関東地方北部 30センチ：甲信地方

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が同じ所に流れ込んだ場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。

＜2月1日（日）は「都心で大雪」のパターンに注意＞

今回の冬型の気圧配置による雪が一旦落ち着いた後、29日ごろから2月1日（日）には新たな雪の可能性があります。気象庁によると、2月1日ごろに「低気圧が本州の南を通り抜ける」見込みです。

関東に大雪を降らせることもある「南岸低気圧」か？

このパターンの低気圧は、関東に大雪をもたらす「南岸低気圧」と呼ばれるもので、予測が非常に難しいことで知られています。

低気圧が通るコースがわずかにズレたり、地上の気温が「1度」変わったりするだけで、「冷たい雨」になるか、「大雪」になるか変わります。

一般的に、低気圧が陸地に近いコースを通れば「雨」になりやすく、少し離れたコースを通れば冷たい空気を引き込んで「雪」になりやすいという特徴があります。

西日本から東日本の太平洋側の広い範囲で「雨または雪」と発表されており、現時点ではどちらになるかは分かりません。

来週は直前で予報が「雪」へ変わる可能性があることを念頭に、気象庁から発表される最新の情報をこまめに確認してください。

雪シミュレーションでは東京、神奈川、千葉で雪の予想 29日ごろから

雪シミュレーションでは、28日に山梨で雪、29日に神奈川、山梨、東海地方の静岡で雪が予想されています。静岡と神奈川の県境付近では、大雪を示す紫がかかる時間帯があります。

29日夜から30日にかけては東京、神奈川、千葉でも雪が予想されています。シミュレーションでは都心にも雪を示す白いエリアがかかっています。

シミュレーションは実際よりも広く雪の予想が出る場合もあります。シミュレーションで雪と予想されていても、雨やみぞれになる場合もあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

30日までの雪シミュレーションは画像で掲載しています。

28日午後からの雪シミュレーション

東京、神奈川、千葉、山梨などで雪が予想されている「28日午後3時～30日までの雪シミュレーション」は画像で掲載しています。

・