¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈVast¤Ï2026Ç¯1·î20ÆüÉÕ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯Ãæ¤Î¾¦¶È±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖHaven-1¡Ê¥Ø¥¤¥Ö¥ó1¡Ë¡×¤ÎÅý¹çºî¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶È¤Ï3¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¿Ê¹Ô¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê»þ´ü¤Ï2027Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü
Haven-1¤ÏÃ±°ì¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Á´Ä¹10.1m¡¦Ä¾·Â4.4m¡¦Í¿°µÉôÍÆÀÑ80Î©Êým¡Ê¤¦¤Áµï½»¶õ´Ö¤Ï45Î©Êým¡Ë¤Î±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥É¥ë¤È1²Õ½ê¤Î¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ý¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SpaceX¤Î¡ÖCrew Dragon¡Ê¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×±§ÃèÁ¥¤Ç±ýÉü¤¹¤ë4Ì¾¤Î¥¯¥ë¡¼¤¬¡¢ºÇÂç30Æü´ÖÂÚºß²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤ÏSpaceX¤Î¡ÖFalcon 9¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó9¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡¢¹âÅÙ425km¡¦µ°Æ»·¹¼Ð³Ñ51.6ÅÙ¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¼çÍ×¹½Â¤¤Î°µÎÏ¡¦Éé²Ù»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¼õÆþ¸¡ºº¤ä¿¶Æ°»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬SNS¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åý¹çºî¶È¤Ï3¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤ÏÇ®À©¸æ¤äÀ¸Ì¿°Ý»ý¤È¤¤¤Ã¤¿²Ã°µÎ®ÂÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÃÖ¤ËÂ³¤¡¢°µÎÏ¡¦Ï³±Ì¡¦µ¡Ç½¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£Âè2¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¡Ê¹Ò¶õÅÅ»Òµ¡´ï¡Ë¡¢Í¶Æ³¡¦¹ÒË¡¡¦À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶õµ¤ºÆÀ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂè3¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤ÏÁ¥³°¤ÎÈù¾®ð¨ÀÐ¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¡Ê±§Ãè¥´¥ß¡Ë¥·¡¼¥ë¥É¡¢¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥É¥ë¤ÎÅý¹ç¤È¡¢Á¥Æâ¤Î»Å¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤ÏNASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°»î¸³»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶»î¸³¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vast¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÎHaven-1¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê»þ´ü¤Ï2027Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
