ÆñÉÂ¤«¤é¤ÎÉü³è¤Ø³ÚÅ·¡¦ÎëÌÚæÆ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡¡¥¥ã¥ó¥×2·³¤«¤é¡Ö³«Ëë¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËµÕ»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡¦²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò´ü¤¹³ÚÅ·¡¦ÎëÌÚæÆÅ·Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬25Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤¤¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤Ë¤³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¡¢¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¶»ÄÇ²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¤ÎÆâ»ë¶ÀÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òºÆ³«¡£¤¹¤Ç¤Ë7¡¢8³ä¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö³«Ëë¡Ê1·³¡Ë¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ËµÕ»»¤·¤Æº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸íº¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï³«ËëÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£