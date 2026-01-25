¡ÚÂîµåÁ´ÆüËÜ¡Û½à·è¾¡¤ÏÄ¶Ç®Àï¡ª¾¾Åçµ±¶õ¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂÇË¤ê·è¾¡¿Ê½Ð¡¡Ä¥ËÜÈþÏÂ¤È¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤V¤ªÍÂ¤±
¡¡¡þÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌÃË»Ò¤ÎÉô½à·è¾¡¤Ï¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê22¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÈºòÇ¯²¦¼Ô¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡Ê18¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤ÎÂçÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Ï0¡Ý6¤«¤é¾¾Åç¤¬13¡Ý11¤ÎÂçµÕÅ¾¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Âè2¥²¡¼¥à¤ÏÄ¥ËÜÃÒ¤¬11¡Ý8¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¾ù¤é¤º¡£Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÄ¥ËÜÃÒ¤¬11¡Ý8¡£Âè4¥²¡¼¥à¤Ï¾¾Åç¤¬11¡Ý8¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¬¿åÎæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè5¥²¡¼¥à¤ò¾¾Åç¤¬14¡Ý12¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè6¥²¡¼¥à¤ÏºÆ¤ÓÄ¥ËÜÃÒ¤¬11¡Ý9¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ó¤ì¤ëÅ¸³«¤ÇÂè7¥²¡¼¥à¤â8¡Ý8¤Þ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤½¤³¤«¤é¾¾Åç¤¬11¡Ý9¤ÇÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜÃÒ¤ÏËå¤ÎÈþÏÂ¤¬Àè¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤V¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾Åç¤Ï·è¾¡¤Ç¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê22¡á°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¡Ë¤ÈÁè¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÏºòÇ¯¤Î½à·è¾¡¤Ç¤âÂÐÀï¤·¡¢¾¾Åç¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¾¾Åç¤ÎÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤·¡¢ÌÀÆü¤Î½à·è¾¡¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾¾Åç¤â¡¢Ä¥ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤Áª¼ê¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£