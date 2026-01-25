JFAは25日、なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)がアメリカ女子代表と対戦することを発表しました。4月11日(土)、14日(火)、17日(金)の3日程で、いずれもアメリカで開催されます。

世界ランキング8位の日本に対して、アメリカは2位(2025年12月11日更新)。過去の対戦成績は2勝8分31敗と大きく負け越している中、直近2025年2月26日に行われたシービリーブスカップでは2-1の勝利を挙げています。

なでしこジャパンを率いるニルス・ニールセン監督は、今回の対戦を「2027年ブラジルでのFIFA女子ワールドカップに向けた歩みを継続し、中間地点でのチェック」と位置づけ。「自分たちの現在地を知るうえで、常に素晴らしい機会になりますし、今後どこに重点を置くべきかを見極める機会になります」と対戦を心待ちにしました。

▽ニルス・ニールセン監督コメント全文「3月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップで、私たちはできる限り多くの試合に勝利することと、最後に優勝トロフィーを掲げることを目指しています。この女子アジアカップ後の4月の代表活動の狙いは、2027年ブラジルでのFIFA女子ワールドカップに向けた歩みを継続し、中間地点でのチェックという位置づけと考えています。アメリカ女子代表との対戦は、自分たちの現在地を知るうえで、常に素晴らしい機会になりますし、今後どこに重点を置くべきかを見極める機会になります。アメリカはこれまでも、そして今でも世界で最も優れたチームの一つです。アメリカのエマ・ヘイズ監督は世代交代という困難な仕事をやり遂げている優秀な監督です。彼女は、新しいスター選手を見事に代表チームに融合しています。アメリカの強さはこれまでと変わりません。多くの才能ある選手たちはいずれも優れたアスリートであり、ほとんどのポジションに世界的なスター選手が揃っています。スピード、フィジカル、そして技術を兼ね備えたアメリカとの試合はタフな戦いになるでしょう」