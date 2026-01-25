¡ÖÅ´¥µ¥Þ¡×¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ëÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡¡º£²Æ¤Î³«ºÅÃÏ¤ÏÆàÎÉ¸©²¦»ûÄ®¤Ë·èÄê
Å´Æ»¤ò°¦¤¹¤ë¹â¹»À¸¤¬½¸¤¦¡¢Á´¹ñ¹â¹»À¸ÃÏÊýÅ´Æ»¸òÎ®²ñ¡ÊÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡Ë¡£15¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸Å´Æ»SUMMER CONFERENCE¡Ê¥µ¥Þ¡¼¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¡¢°¦¾Î¡áÅ´¥µ¥Þ¡×¤Ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ò°ì¿·¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£2026Ç¯£±·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ç¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Î¤Ê¤¤Å´¸¦¡ÊÅ´Æ»¸¦µæ²ñ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½¤Î¾ì¤¬ÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡£2012Ç¯¤Ë½©ÅÄ¸©¤Î½©ÅÄÆâÎ¦½Ä´ÓÅ´Æ»¤Ç½é³«ºÅ¸å¡¢³ÆÃÏ¤ÎÃÏÅ´¤ò¤á¤°¤ë·Á¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯²Æ¤Ï½é¤á¤Æ¼«¼£ÂÎÌ¾¤ò´§¤·¡¢¡ÖÃÏÅ´¸òÎ®²ñinµÜ¾ë¸©ÈþÎ¤Ä®¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£ÅìËÌÀþ¡¢Î¦±©ÅìÀþ¡Ê±ü¤ÎºÙÆ»Åò¤±¤à¤ê¥é¥¤¥ó¡Ë¡¢ÀÐ´¬Àþ¤ÎJR£³Àþ¤¬½¸¤Þ¤ëµÜ¾ë¸©ÈþÎ¤Ä®¤Ë»²²Ã¹»¤¬½¸¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÅ´¥µ¥Þ¤Ï¡¢2026Ç¯£¸·î21¡Á23Æü¤ËÆàÎÉ¸©ËÌÃ¼¡¦²¦»ûÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¿´±Ø¤Î²¦»û¤Ë´ØÀ¾Àþ¤ÈÏÂ²Î»³Àþ¤ÎJR£²Àþ¡¢À¸¶ðÀþ¤ÈÅÄ¸¶ËÜÀþ¤Î¶áÅ´£²Àþ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÊÅÄ¸¶ËÜÀþ¤Î±ØÌ¾¤Ï¿·²¦»û¡Ë¡£ÌÀ¼£Ç¯´Ö¤Î1890Ç¯¡¢ÂçºåÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬ÆàÎÉ¸©½é¤ÎÅ´Æ»¤È¤·¤Æ²¦»û¡ÁÆàÎÉ¤ò³«¶È¡¢Å´Æ»¤Î¤Þ¤Á¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
Å´¥µ¥Þ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹ð¤²¤ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢»²²ÃÍ½Äê¹»¤¬Ì¾¾è¤ê¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ä°¦¹¥²ÈÃÄÂÎ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëÁÀ¤¤¡£»²²Ã¹»¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¼Ç³Ø±àÃæ³Ø¹â¹»¸òÄÌ¸¦µæÉô¤ÈÀ®¾ëÃæ³Ø¹â¹»Å´Æ»¸¦µæÉô¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÊ¡Åç¹©¶È¹âÀìïÄÆ»°¦¹¥²ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤¯¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢CARB¡Ê¥«¡¼¥Ö¡Ë¡¢²Æì¸©Í¿Æá¸¶Ä®Î©·ÚÊØÍ¿Æá¸¶±Ø¼ËÅ¸¼¨»ñÎÁ´Û¡¢JR²ßÊª¤Î£³¼ÔÂåÉ½¤¬Å´¥µ¥Þ»²²Ã¹»¤Ë³èÆ°¤òÈäÏª¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦CARB¡ÊCapital Area Railway Base¡Ë¤Îº£°æÈþÄÐÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ñ¶â¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î°úÂà¤·¤¿¼ÖÎ¾ÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
º£²Æ¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÅ´¥µ¥Þ¡¢Å´Æ»¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶¥¤¦´ë²èÉôÌç¤Î¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤ÎÎ¾ÉôÌç¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤òÉ½¾´¡£¿·ÉôÌçÁÏÀß¤Î¹½ÁÛ¤â¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï»öÌ³¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
