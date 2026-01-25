±ºÏÂÂàÃÄ¤Î22ºÐFW¡¢J3»²Æþ¤Î¼¢²ì¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¢ª²ÃÆþ¤ÈÆ±»þ¤Ë´ØÀ¾1Éô¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ
¡¡J3»²Æþ¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ï25Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿FWÌÚ¸¶Îå(22)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏIKOMA FC ÆàÎÉ(´ØÀ¾1Éô)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤ÏµþÅÔµÌ¹â¤«¤é2022Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ÏACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ø¡¢2025Ç¯¤Ï¼¢²ì¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£2025Ç¯11·î¤Ë¼¢²ì¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤È¡¢±ºÏÂ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üFWÌÚ¸¶Îå
(¤¤Ï¤é¡¦¤ì¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯6·î4Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÂçºåÉÜ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/68kg
¢£·ÐÎò
µþÅÔµÌ¹â-±ºÏÂ-Ä¹Ìî-±ºÏÂ-¼¢²ì-±ºÏÂ
¢£½Ð¾ìÎò
J3¥ê¡¼¥°:13»î¹ç
JFL:1»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç2ÆÀÅÀ
ACL:1»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢IKOMA FC ÆàÎÉ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï¼ê½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë½½Ê¬¤Ê¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é²¹¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ÈÂÎ¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¶ð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢É¬¤º¼¢²ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×
