¡¡J3»²Æþ¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ï25Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿FWÌÚ¸¶Îå(22)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏIKOMA FC ÆàÎÉ(´ØÀ¾1Éô)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡ÌÚ¸¶¤ÏµþÅÔµÌ¹â¤«¤é2022Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ÏACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ø¡¢2025Ç¯¤Ï¼¢²ì¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£2025Ç¯11·î¤Ë¼¢²ì¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤È¡¢±ºÏÂ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üFWÌÚ¸¶Îå

(¤­¤Ï¤é¡¦¤ì¤¤)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2003Ç¯6·î4Æü(22ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ÂçºåÉÜ

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

180cm/68kg

¢£·ÐÎò

µþÅÔµÌ¹â-±ºÏÂ-Ä¹Ìî-±ºÏÂ-¼¢²ì-±ºÏÂ

¢£½Ð¾ìÎò

J3¥ê¡¼¥°:13»î¹ç

JFL:1»î¹ç

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç1ÆÀÅÀ

Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç2ÆÀÅÀ

ACL:1»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢IKOMA FC ÆàÎÉ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ºòÇ¯¤Ï¼ê½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë½½Ê¬¤Ê¹×¸¥¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é²¹¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¿ÈÂÎ¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£

¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¶ð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢É¬¤º¼¢²ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¡×