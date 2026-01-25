¡ÖËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¡×¤Ï¹â³Û¡©¡ÉÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹½õÀ®À©ÅÙ¡É¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ï·ì±Õ¤¬¤ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¿Ê¹ÔÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ä¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ï¹â³Û¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤ÊÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾É¾õ¤äÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½õÀ®À©ÅÙ¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Ê¼£ÎÅÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
»³ËÜ ²ÂÆà¡Ê¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¼¢²ì°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È / ÆîÁêÇÏ»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡¤ä¾ïÈØÉÂ±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯½êÂ°/ ÀìÌç¤Ï°ìÈÌÆâ²Ê
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤È¤Ï¡©
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ï·ì±Õ¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä·ì±ÕºÙË¦¤ÎB¥ê¥ó¥Ñµå¤¬°Û¾ï¤ËÁý¿£¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¹Ô¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢½é´ü¤Ï¾É¾õ¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢50Âå°Ê¹ß¤ÎÃËÀ¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇò·ìÉÂÁ´ÂÎ¤Î1～2¡óÄø¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÈ¯¾ÉÎ¨¤Î¹â¤¤Çò·ìÉÂ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó20～30¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¾É¾õ
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ï½é´ü¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢°Û¾ï¤ÊÇò·ìµå¤¬Áý¿£¤È¤È¤â¤ËÀµ¾ï¤ÊÇò·ìµå¡¢ÀÖ·ìµå¤ä·ì¾®ÈÄ¤â¸º¾¯¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÏ·ì
¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤Ï¤ì
ÂÎ½Å¸º¾¯
·ñÂÕ´¶
È¯Ç®
ÂçÎÌ¤Î¿²´À
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÏ·ì
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë»ÀÁÇ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤ëÉÏ·ì¤Ç¤¹¡£»ÀÁÇ¤ò±¿¤ÖÌò³ä¤òÃ´¤¦ÀÖ·ìµå¡Ê¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¡Ë¤Ï¡¢Çò·ìÉÂ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¿ô¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë½½Ê¬¤Ê»ÀÁÇ¤¬ÆÏ¤«¤º»À·ç¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÏ·ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Æ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ¤Î¼ð¤ì
¥ê¥ó¥Ñ¤Î¼ð¤ì¤Ï¤¬¤ó²½¤·¤¿BºÙË¦¤ÎÁý¿£¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áý¿£¤òÂ³¤±¤ë¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ç£Â¡¡¦´ÎÂ¡¤Ê¤ÉÆâÂ¡¤Î¼ð¤ì¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤ÏÃæ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢10cm°Ê¾å¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ó¥Ñ¤Î¼ð¤ì¤Ï¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Î¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÀµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ½Å¸º¾¯
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤ÏÂÎ½Å¸º¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤óºÙË¦¤ÏÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¶ÚÆù¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¿©Íß¤¬Äã²¼¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£6～12¥õ·î¤Î´Ö¤Ë5%°Ê¾å¤ÎÂÎ½Å¸º¾¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
·ñÂÕ´¶
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ï·ñÂÕ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ë¤è¤ê¡¢Àµ¾ï¤ÊÇò·ìµå¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÀÖ·ìµå¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤ÉÏ·ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ñÂÕ´¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
È¯Ç®
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤ÏÀµ¾ï¤ÊÇò·ìµå¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯Ç®¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢37.5ÅÙ°Ê¾å¤¬È¯Ç®¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ï38ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÇ®¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂçÎÌ¤Î¿²´À
ÂçÎÌ¤Î¿²´À¤âËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¿Í´Ö¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ç¤Ï¤«¤±ÉÛÃÄ¤ä¥·ー¥Ä¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´À¤ò¤«¤¯´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤Î¿²´À¤ÏËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ°Ê³°¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¤ÏÌô¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ°åÎÅµëÉÕ¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æþ±¡¡¦Æþ±¡³°¤Î1´µ¼Ô¤µ¤ó¤¢¤¿¤ê¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Æþ±¡¡§Ìó75,000±ß
Æþ±¡³°¡§Ìó43,000±ß
¿Ê¹ÔÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢Ãæ´ü～Ëö´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¼£ÎÅÈñ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½õÀ®À©ÅÙ
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤«¤é¤Î½õÀ®À©ÅÙ¤¬Ê£¿ôÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¡¢º£¸å¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±
¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¡¢¹ñÌ±Á´°÷¤¬µÁÌ³Åª¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¹ñ¤¬Äê¤á¤¿ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤Ï3¤Ä¤Î¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±
¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ
ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤Ï²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÊÝ¸±¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤äÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤¹¤°¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ï¸¶Â§75ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Î³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤50Âå°Ê¹ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
69ºÐ¤Þ¤Ç¡§3³äÉéÃ´
70～74ºÐ¤Î°ìÈÌ¡¦Äã½êÆÀ¼Ô¡§2³äÉéÃ´
75ºÐ°Ê¾å¤Î°ìÈÌ¡¦Äã½êÆÀ¼Ô¡§1³äÉéÃ´
70ºÐ°Ê¹ß¤Î¸½ÌòÆ±ÍÍ½êÆÀ¼Ô¡§3³äÉéÃ´
70Âå°Ê¹ß¤Ï½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉéÃ´³ä¹ç¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ
¹â³Û°åÎÅÈñÀ©ÅÙ¤Ï¼£ÎÅÈñ¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤¿³Û¤¬¡¢·î½é¤«¤é·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÄ¶²á³Û¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æþ±¡»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿©»öÂå¤äº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó3¥õ·î¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¿½ÀÁ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤ä½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤Î¾å¸Â¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â³Û°åÎÅ¡¦¹â³Û²ð¸î¹ç»»ÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ
¹â³Û°åÎÅ¡¦¹â³Û²ð¸î¹ç»»ÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï8·î1Æü～ÍâÇ¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤È²ð¸îÊÝ¸±¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¹ç»»³Û¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ËÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÀ¤ÂÓÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
Ç¯´Ö¤Î°åÎÅÊÝ¸±¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¹ç»»³Û¤¬¡¢³Æ½êÆÀ¶èÊ¬¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Þ¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊÝ¸±¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ùµë¤Î·Á¤¬°ã¤¦¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¡§¹â³Û²ð¸î¹ç»»ÎÅÍÜÈñ¤Ë³ºÅö
²ð¸îÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¡§¹â³Û°åÎÅ¹ç»»²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Èñ¤Ë³ºÅö
¹â³Û°åÎÅ¡¦¹â³Û²ð¸î¹ç»»ÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤Ê¤É¤¬ºÙ¤«¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ê¤É¤âÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÊÝ¸±¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÁë¸ý¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾®»ùËýÀÆÃÄê¼ÀÉÂ°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ
¾®»ùËýÀÆÃÄê¼ÀÉÂ°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ¤Ï¡¢¾®»ùËýÀÆÃÄê¼ÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ò½õÀ®¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¾®»ùËýÀÆÃÄê¼ÀÉÂ°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËýÀ¤Ë·Ð²á¤¹¤ë¼ÀÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
À¸Ì¿¤òÄ¹´ü¤Ë¶¼¤«¤¹¼ÀÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¾É¾õ¤ä¼£ÎÅ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¼ÀÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹â³Û¤Ê°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Â³¤¯¼ÀÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¾®»ùËýÀÆÃÄê¼ÀÉÂ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÇò·ìÉÂ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ï¾®»ù¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¹µ½üÀ©ÅÙ
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ï1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç°ìÄê³Û°Ê¾å¤Î°åÎÅÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤È½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñ¹µ½ü³Û¤ÏºÇÂç2,000,000±ß¤Ç°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç·×»»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¹ç·×³Û-ÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¶â³Û-100,000±ß¤â¤·¤¯¤ÏÁí½êÆÀ¶â³Û¤Î5¡ó¤Î¶â³Û
Áí½êÆÀ¶â³Û¤¬2,000,000±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï5¡ó¤Î¶â³Û¤òº¹¤·°ú¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÈñ¹µ½üÀ©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ë¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¾É¾õ¡¦¼£ÎÅÈñ¡¦½õÀ®À©ÅÙ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¡×¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤à¾ì¹ç½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤òµÙ¤à¾ì¹ç¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤«¤é4ÆüÌÜ°Ê¹ß¤«¤Ä´ü´Ö¤Ï1Ç¯È¾¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤¢¤¿¤êµëÎÁ¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¸¡ººÈñÍÑ¤Ë¤ÏÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¸¡ºº¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº
¹ü¿ñ¸¡ºº
À÷¿§ÂÎ¸¡ºº
¥ê¥ó¥ÑÀáÀ¸¸¡
·ì±Õ¸¡ºº¤Ï¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¼£ÎÅÌÜÅª¤Î¸¡ºº¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ÏÅ¬ÍÑ³°¤Î¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡ººÈñÍÑ¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅÌô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤ÎÊÝ¸±Ì¤Å¬ÍÑ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¼£ÎÅÈñ¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¤â¤Î¤ÈÅ¬ÍÑ³°¤Î¤â¤Î¤È¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÌÀÅÀ¤ÏÅÔÅÙ°åÎÅµ¡´Ø¤ä°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÁë¸ý¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î¾É¾õ¤ä¼£ÎÅÈñ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¹Ô¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢½é´ü¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËýÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÏ·ì¤äÂçÎÌ¤Î¿²´À¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤ä²áÅÙ¤ÊÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ä½õÀ®À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤â¼£ÎÅ¤¬Â³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ä¹ü¿ñ¸¡ºº¤Ê¤É¤âÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÆþ±¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¼£ÎÅË¡¤ò¸«¤Ä¤±¡¢À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¸þ¤¤Ë¼£ÎÅ¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
