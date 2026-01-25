flumpool、ウインターソング「スノウゴースト」MV100万回再生を記念しSpecial ver.を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年12月3日にflumpoolの新ウインターソングとしてデジタルリリースした「スノウゴースト」のMVが1月20日に100万回再生を突破したことを記念し、同曲のSpecial ver.MVが公開された。

■MV100万回再生突破記念としてSpecial ver.の音源を急遽制作！

「スノウゴースト」のMVには五百城茉央（乃木坂46）が出演し大きな話題にもなり、楽曲も年末年始とロングセールス中。そんな楽曲のMVが100万回再生を突破したことを記念し、Special ver.の音源が山村隆太(Vo.)、阪井一生(Gt.)の二人のメンバーに加え、サポートミュージシャンとして杉本雄治(ONCE)（Pf.）を迎えて急遽制作された。

また、3月25日にリリースされるLIVE Blu-ray BOX『Water Story』のFC限定受注生産盤のクレジットカード払いなどでの受注受付締切が、製作工程の確定に伴い、2月1日23:59への延長も決定した。まだ予約されていない人はチェックしておきたい。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

LIVE Blu-ray『Water Story』

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スノウゴースト」

■関連リンク

flumpool OFFICIAL SITE

https://www.flumpool.jp/

■【画像】「スノウゴースト」ジャケット