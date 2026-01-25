＝LOVE、6月に過去最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）でのスタジアムライブ2days開催決定
＝LOVE（イコールラブ）が、1月24日にKアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した『LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE』に出演し、6月20日、6月21日の2日間、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で＝LOVE STADIUM LIVEが開催することをサプライズ発表した。MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブは＝LOVEにとって自身最大規模となる。
■24日のイベントは＝LOVE、姉妹グループの≠ME、≒JOYの3グループが出演！全13曲を披露
24日のイベントでは、＝LOVE、姉妹グループの≠ME、≒JOYの3グループが出演。＝LOVEは、最新曲「ラブソングに襲われる」、話題沸騰中の「とくべチュ、して」、人気曲の「絶対アイドル辞めないで」「Oh！Darling」「青春“サブリミナル”」など全13曲を披露。また＝LOVEのライブ後には、＝LOVE・≠ME・≒JOY3グループによる「トリプルデート」も披露され、会場を大いに盛り上げた。
＝LOVEは、4月1日に20thシングルを発売することが発表されており、4月18日、4月19日の2日間、横浜スタジアムにて＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』ファイナル公演の開催も控えている。
■ライブ情報
『＝LOVE STADIUM LIVE』
06/20（土）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）
06/21（日）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）
