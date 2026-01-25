寒波の2回目のピークで、きょう日本海側は北海道から山陰にかけて大雪となり、北陸を中心にさらに積雪が増える予想です。太平洋側にも雪雲が流れ込むところがありますので、交通への影響や大規模な停電などに厳重な警戒が必要です。風が強いため、沿岸などはホワイトアウトとなるところもありそうです。

予想最高気温です。日本海側を中心に、全国的に平年より低いでしょう。今が1年の中でも最も寒い頃ですが、その気温を下回る厳しい寒さとなりそうです。路面や水道管の凍結、ヒートショックなどにもご注意ください。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 ：-3℃ 釧路：-2℃

青森 ：-3℃ 盛岡：-2℃

仙台 ：2℃ 新潟：2℃

長野 ：0℃ 金沢：2℃

名古屋：7℃ 東京：9℃

大阪 ：8℃ 岡山：8℃

広島 ：7℃ 松江：5℃

高知 ：10℃ 福岡：7℃

鹿児島：12℃ 那覇：20℃

週間予報です。あすは冬型の気圧配置が緩みますので、いったん大雪は落ち着く見込みです。火曜日は低気圧が通過するため、北日本を中心に雪や風が強まるでしょう。火曜日の夜以降は再び寒波の影響を受けて、大雪や吹雪となるところがありそうです。あすのうちに、次の寒波への備えをしておくと良さそうです。