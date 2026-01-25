TBS NEWS DIG Powered by JNN

『突発性難聴』と診断されたことを公表した、タレント・俳優の安西ひろこさんが自身のインスタグラムを更新。
自身の現況について、綴りました。
 

【写真を見る】「突発性難聴」を公表　【 安西ひろこ 】 「突発性難聴になってからストレスを溜めない生活を心がける様になった♥」「人間だから落ち込む時もあるけど！」「毎日笑顔を忘れない」



安西ひろこさんは「突発性難聴になってから　ストレスを溜めない生活を　心がける様になった♥」と、投稿。

続けて「人間だから落ち込む時も　あるけど！」「毎日笑顔を忘れない」と、記しました。

 



そして「神様は何かを奪えば　必ず何かを与えてくれるから　何を与えられたか　ちゃんと考えるようになったよ」と、その思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「ひろこちゃんの笑顔とその考え凄く素敵です♥いつもありがとう」・「とてもいい　心掛けですね」・「笑顔でいると自然に前向きになりますよね！見習わないといけませんね　明日も良い日でありますように」などの反響が寄せられています。
 



先日のインスタグラムの投稿で、安西ひろこさんは「１２月に入って急に　左耳が聞こえずらくなりました」「最初は寝たら治るかな？　と何日か様子を見ていたのですが　日に日に　聞こえづらくなってしまい　病院へ行ったら　『突発性難聴』と診断されました。」と、明かしていました。
 



