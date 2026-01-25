神社や寺院のお守りが「進化」している。

布袋入りの長方形が定番だったが、素材も形状も多様に。女性や若者の注目も集めている。お守りのいまと進化の背景を探った。（丸山菜々子）

昨年１１月下旬、堺市の大鳥大社を訪ねると、参拝客があちこちで手のひらに収まるほどのアクリル板を空に掲げて写真を撮っていた。まねをして光を当てると、ホログラム加工が施された草花の絵柄が虹色に輝く。岐阜県から旅行で訪れた会社員の女性（３３）は「キラキラしていてかわいい。バッグに付ける」と喜んだ。

アクリル板は同大社のお守り「先が見通せる御守」だ。権禰宜（ごんねぎ）の河野将也さん（３４）が新型コロナウイルス禍に、先の見えない不安を払拭（ふっしょく）しようと考案。明るい見通しと透明のアクリル板をかけて製作し、２０２３年に授与を始めた。するとＳＮＳなどで話題になり、若者のほか、台湾や香港など海外からも参拝客が訪れるように。現在、１日平均で約１０００個が授与されるという。

河野さんは「バッグに付けるなどファッションの一部のように扱う人も。これまで接点の少なかった人たちが神社に目を向けるきっかけになっている」と話す。

岡山県倉敷市の阿智神社は、同県内のレース会社の協力を得て、２０年からレース素材の縁結びのお守り「花纏守（はなまきまもり）」を授与している。「阿知の藤」と呼ばれる県天然記念物の藤の花をイメージしたデザイン。腕やバッグなどに結ぶだけでなく、髪飾りとして使う人もいる。

同神社の広報担当、名渡山玲奈さん（３８）は「神社や地域の特徴を知ってほしいと始めた。若い世代に手にとってもらえるように、かわいいに振り切った」と話す。授与開始後、阿知の藤が咲く春に訪れる観光客が増えているという。

丸い穴が開いた木製のカード型のお守り「ｍｉｋｋｅ ｍａｍｏｒｉ（ミッケマモリ）」を授与しているのが、高松市の一宮寺だ。幸せを感じるもの、大切なものを穴を通して撮影し、その写真を自分だけのお守りにする。同寺は「身につけるだけでなく、使うお守りとして企画した」という。

◇

続々登場しているユニークなお守り。一因として考えられるのが、ライフスタイルの変化やコロナ禍などによる参拝客の減少だ。

お守りの歴史に詳しい京都ノートルダム女子大名誉教授（生活文化史）の鳥居本幸代さんは「参拝客の減少は寺社の運営にかかわる。若者や外国人など新たな参拝客を掘り起こそうと、あれこれ工夫を凝らす寺社が増えている」と話す。

お守りを求める人のニーズも変化している。様々なお守りを紹介するウェブサイト「オマコレ」を運営する、デザイナーの林直岳さん（５９）は「デザインで選ぶ人もいれば、グッズ感覚で集める人もいる。願い事をかなえる授与品というだけではなくなっているかもしれない」と語る。

◇

東京都内在住のシステムエンジニア、中津川昌弘さん（５３）は約２０年間、全国の寺社を歩き回り、お守りを集めてきた。典型的な長方形から、アクリル素材や金属製まで、「きれい」「面白い」などと感じて買い集めたお守りは１０００個超。１８年には、全国の開運神社のお守りについて紹介した著書「日本全国 開運神社 このお守りがすごい！」も出版した。

中津川さんは「神社特有の由来や縁起のあるお守りを現地で手に入れることに楽しみがある。デザインや素材に込められた意味を調べるのも面白い」と話している。

◇

記者は、地元の神社で授与されたお守りや家族からもらったお守りを専用のポーチに入れて持ち歩いている。身につけていると、不安が少し軽くなったり元気になったりするからだ。各地で続々と登場している新しい個性的なお守りにもひかれるが、私はお守りが手元にくるまでの思い出も大切に、変わらずに持ち続けると思う。

時流によって変化

お守りは古来、人々の暮らしやニーズ、時流によって形を変えてきた。

鳥居本さんによると、お守りの原型は、京都の長岡京跡で発掘された呪符木簡。１２００年以上前に天然痘が流行した際、人々が厄難から逃れようと、まじないが書かれた木札を身につけたと考えられているという。

平安時代には貴族の女性が外出時に身を守るため「懸守（かけまもり）」を身につけた。江戸時代になると庶民に普及。火消しやとび職が首からかける「胸守（むねまもり）」、腕に巻く「腕守（うでまもり）」など種類が増えた。

寺社で授与される長方形のお守りに「学業成就」などの文言が記されるようになったのは、戦後の高度経済成長期。マイカーブームの頃には、車内につり下げたり貼り付けたりできるもの、携帯電話が普及するとストラップ型などが登場した。コロナ禍にはバーチャルお守りも生まれた。

鳥居本さんは「複雑な世の中で人々の願い事も多様化している。お守りは今後も進化を続けるだろう」と話している。