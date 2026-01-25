ÂçÃ«Áª¼ê¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¡NY¤Ç¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Çºòµ¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖMVP¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¿¼¤¯¡¢¤Þ¤¿¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¤Ê¤É¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÇ»º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤äÂåÍý¿Í´Ø·¸¼Ô¤é¤Ø´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¡Ê°¦¸¤¡Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ø¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£