¡¡¡Ú¥¢¥¹¥Ú¥ó¡ÊÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬½¸¤Þ¤ë¾·ÂÔÂç²ñ¤ÎÅßµ¨X¥²¡¼¥àÂè2Æü¤Ï24Æü¡¢ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥¢¥¹¥Ú¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç½÷»Ò¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¤¬96.66ÅÀ¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡¢ÃË»Ò¤ÏÆ±ÂåÉ½¤Î²®¸¶ÂçæÆ¡Ê¤È¤â¤ËTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬93.66ÅÀ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼À¥¿´¤Ï¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾È¾¤¹¤ëÄ¶Âçµ»¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1620¡×¤ò½÷»Ò¤Ç¤Ï¼ÂÀï¤ÇÀ¤³¦½éÀ®¸ù¡£²®¸¶¤ÏºòÇ¯½éÀ®¸ù¤µ¤»¤¿²£6²óÅ¾È¾¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É2340¡×¤ò·è¤á¡¢¤È¤â¤Ë¸ÞÎØ¤ØÀª¤¤¤Å¤¯·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£