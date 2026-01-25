¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¸«¤»¤¿¡È¹õ¥³¡¼¥Ç¡É¤¬É¾È½¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¹õ¥É¥ì¥¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤âÂçÃ«¤Î¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤¬Áª½Ð¤·¤¿Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢¿·¿Í²¦¤Ê¤É³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬ËèÇ¯½ÐÀÊ¤¹¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çº£²ó¤Ç101²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ½¸·ë¤·¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ï¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡¢¡ÖÌîµåÈÇ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ë¼ø¾Þ¼°¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅý¤Î¥ª¥Õ¤ÎºÅ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î19Ç¯¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿24Ç¯1·î¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¡£3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿25Ç¯1·î¤Ï¡¢ËÜµò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò½±¤¦»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç·çÀÊ¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢ÈïºÒ¸½¾ì¤ÇÆ®¤¦¾ÃËÉ»Î¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¹õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎò»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¡¼¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¸å¡¢±Ñ¸ì¤Ç2Ê¬20ÉÃ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢MVPÅêÉ¼¤ò¤·¤¿µ¼Ô¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢°¦Ì¼¤é²ÈÂ²¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£