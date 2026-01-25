Âç³Ø1¡¦2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¸øÌ³°÷¤¬½ç°Ì²¼¤²¤¢¤Î´ë¶È¤¬1°Ì¤Ë - ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÊÑ²½
¥ê¥¹¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï1·î21Æü¡¢¡ÖÂç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î27Æü¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤ª¤è¤Ó2Ç¯À¸¤ÎÃË½÷600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÀ½Â¤¶È¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤¬¿Íµ¤
Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥° ¥È¥Ã¥×20
Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×(²óÅúÎ¨4.7%)¡¢¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡Ö¹ñ²È¸øÌ³°÷¡×(Æ±3.7%)¡¢3°Ì¡ÖGoogle¡×(Æ±3.5%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷¡×¡¢¡ÖApple¡×(Æ±3.2%)¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡×(Æ±3.0%)¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×(Æ±2.8%)¡¢¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¡×(Æ±2.7%)¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡×(Æ±2.5%)¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×(Æ±2.5%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
²áµî10²ó¤ÎÄ´ºº¤Î¤¦¤Á¡¢8²ó¤Ç¸øÌ³°÷¤¬¥È¥Ã¥×2¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¤¬2²ó¤Ö¤ê¤Ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Á°²ó8°Ì¤Î¡ÖGoogle¡×¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷¡×¤Ï¥È¥Ã¥×3¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¥È¥Ã¥×20¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿6¼Ò¤ò´Þ¤à16¼Ò¤¬Á°²óÄ´ºº¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤´ë¶È¤Î´é¤Ö¤ì¤ä½ç°Ì¤ËÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢À½Â¤¶È¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë·¹¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢IT¡¦¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È(Google¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×)¤¬3¼Ò¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°·¤¦´ë¶È(¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É)¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬³ØÀ¸¤Î»ÖË¾¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥° ¥È¥Ã¥×100
¡ûÊ¸·Ï¤ÏÉý¹¤¤¶È³¦¡¢Íý·Ï¤ÏÀ½Â¤¶È¤¬¿Íµ¤
Ê¸ÍýÊÌ¤Ë½¸·×¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸·Ï³ØÀ¸¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×2¤Î¡Ö¸øÌ³°÷¡×°Ê³°¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢½ÐÈÇ¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤¬»ÖË¾Àè¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢Íý·Ï³ØÀ¸¤Ç¤ÏÍý·Ï³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡¢¡Ö»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡×¡¢¡ÖApple¡×¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡¢¡ÖÂçÄÍÀ½Ìô¡×¡¢¡Ö°°²½À®¡×¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÀ½Â¤¶È¤¬»ÖË¾Àè¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯Ê¬Ìî¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥° Ê¸ÍýÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë²óÅú¤¬Áý²Ã
¾ÍèË¾¤à½¢¶È¤Î·Á¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤¡×(²óÅúÎ¨19.3%)¤Ç¡¢¡Ö½ÐÀ¤¤·¤Æ¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¡×(Æ±18.0%)¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×(Æ±17.0%)¡¢¡ÖÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×(Æ±15.5%)¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²óÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö½ÐÀ¤¤·¤Æ¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿²óÅú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë²óÅú¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ°ÀÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢1Ç¯À¸¤äÃËÀ¤Ï¡Ö½ÐÀ¤¡¦¹â¼ýÆþ¡×»Ö¸þ¤¬¡¢2Ç¯À¸¤ä½÷À¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍ¥Àè¡×»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¾ÍèË¾¤à½¢¶È¤Î·Á¤È¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷³èÆ°¤Î´Ø·¸À¤ò½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡×¡¢¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¡×¡¢¡Ö¼ø¶È¡¦¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ëÍú½¤¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö½ÐÀ¤¤·¤Æ¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢4³ä¶á¤¯¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´õË¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÍèË¾¤à½¢¶È¤Î·Á
¾ÍèË¾¤à½¢¶È¤Î·Á(¾å°Ì¹àÌÜ)¡ß½¢¿¦³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷³èÆ°
¡û´õË¾Ç¯¼ý¤Ï600Ëü¡Á800Ëü¤¬ºÇÂ¿
½¢¿¦ÀèÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµëÍ¿³Û¡×(²óÅúÎ¨42.5%)¤¬Á°²óÄ´ºº¤ËÂ³¤ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¡×(Æ±28.2%)¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×(Æ±25.5%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°²óÄ´ºº¤«¤é°ú¤Â³¤ÂÔ¶øÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¡×¡¢¡ÖÍµÙ¤Î¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡¢¡Ö°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹àÌÜ¤Î²óÅúÎ¨¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖµëÍ¿³Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¼Â¸½¤·¤¿¤¤À¸³¶ºÇ¹âÇ¯¼ý¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö600¡Á800Ëü±ß¡×(²óÅúÎ¨19.3%)¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº¤ÈÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö800Ëü±ß°Ê¾å¡×(¹ç·×²óÅúÎ¨29.3%)¤òË¾¤à³ä¹ç¤¬Á°²ó(Æ±42.8%)¤«¤é13.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢¡Ö400Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×(Æ±21.3%)¤¬8.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï´õË¾Ç¯¼ý¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
½¢¿¦ÀèÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ëÅÀ
ºÇÄã¸Â¼Â¸½¤·¤¿¤¤À¸³¶ºÇ¹âÇ¯¼ý
¡û½¢³èÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Î°ã¤¤¤Ï?
2025Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè11²ó ½¢¿¦¤·¤¿¤¤´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°(½¢³èÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°)¡×¤ÈËÜÄ´ºº¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢½¢³èÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¸øÌ³°÷¤¬¥È¥Ã¥×2¤òÀê¤á¤¿¤Û¤«¡¢¶ä¹Ô(»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô)¤äÅ´Æ»¶È(JRÅìÆüËÜ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ)¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ØÏ¢´ë¶È(Ç¤Å·Æ²¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È)¤ä²Û»ÒÀ½Â¤¶È(¥«¥ë¥Ó¡¼¡¢ÌÀ¼£)¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê´ë¶È¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ö¸þ¤Î°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
½¢³èÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤ÎÈæ³Ó
