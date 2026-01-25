¡ÚPayPay¡Û2·î°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë»Üºö¤òÈ¯É½ - ´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥óÈ¯¹Ô¡¢ºÇÂç30%´Ô¸µ
PayPay¤Ï1·î15Æü¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖPayPay¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë2·î°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿»Üºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¡Ö´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ØÊ¿Àô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹´Ô¸µ»ö¶È¡Ù¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤Ç¤Ï2·î1Æü¤è¤ê¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ÖÊ¿Àô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹´Ô¸µ»ö¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£2·î1Æü¡Á2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢PayPay¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤è¤ê¡ÖÊ¿Àô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹´Ô¸µ»ö¶È¡×¤ò»öÁ°¼èÆÀ¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇPayPay¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢ºÇÂç30%¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£´ä¼ê¸©Ê¿ÀôÄ®¤ÎPayPay²ÃÌÁÅ¹¤Î¤¦¤Á¡¢Æ±Ä®¤ÈPayPay¤¬»ØÄê¤¹¤ë²ÃÌÁÅ¹¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£1²ó¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤Ó´ü´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÕÍ¿¾å¸Â¤Ï3,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¤ÏÁá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
