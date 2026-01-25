虹咲カリナが、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

虹咲カリナ©光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

「週刊FLASH」1月20にIT発売号©光文社

TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナが「FLASH」に登場。初の表紙巻頭ページを飾った。年相応のあどけなさと、エキゾチックな美しさがないまぜになった水着グラビアを10ページにわたり披露している。

虹咲カリナ プロフィール

にじさき・かりな

18歳。2008年1月17日生まれ。愛知県出身。昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組出演、アパレルのモデルなど、マルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は現在22万人超。そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Colorful Days』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/1月20日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

