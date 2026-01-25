18歳・虹咲カリナ、「FLASH」初表紙で鮮烈グラビア披露
虹咲カリナが、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。
TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナが「FLASH」に登場。初の表紙巻頭ページを飾った。年相応のあどけなさと、エキゾチックな美しさがないまぜになった水着グラビアを10ページにわたり披露している。
にじさき・かりな
18歳。2008年1月17日生まれ。愛知県出身。昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組出演、アパレルのモデルなど、マルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は現在22万人超。そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）をチェック。
FLASHデジタル写真集『Colorful Days』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。
「週刊FLASH」
発売：光文社
発売日:毎週火曜日
特別定価：550円（税込み/1月20日（火）発売号）
公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/
会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/
The post 18歳・虹咲カリナ、「FLASH」初表紙で鮮烈グラビア披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.