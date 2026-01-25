『仮面ライダーアギト』小沢澄子（藤田瞳子）がTTFC『仮面ライダーアインズ』に登場決定「不安と、嬉しさと、半々な感じでした」
本日1月25日配信開始となった東映特撮ファンクラブ（TTFC）オリジナル『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』に、『仮面ライダーアギト』（2001年）に登場した小沢澄子（藤田瞳子）と、『仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ＆オーズ MOVIE大戦MEGA MAX』（2011年）に登場した仮面ライダーなでしこ（声：真野恵里菜）がサプライズ登場する。
【写真】小沢澄子（藤田瞳子）の場面カットも公開
今年放送開始25周年を迎える『仮面ライダーアギト』からは、小沢澄子が登場。警視庁未確認生命体対策班のリーダーであり、G3システムを設計・開発した生みの親でもある彼女は、テレビシリーズ最終回で西ロンドン大学の教授になったことが描かれていた。西ロンドン大学、そして“小沢教授”の名前は、前々作『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』（TTFCにて独占配信中）にも登場している。
小沢澄子役を演じる藤田瞳子は今回の出演について「『仮面ライダーアギト』から20年以上経っていて、当時観てくれていた方の中でも小沢澄子像というのはあると思うので、それが崩れちゃうんじゃないかという不安と、でも、私自身が久しぶりに小沢澄子に会いたいなっていう、わくわくした嬉しさと、半々な感じでした」と明かした上、「はじめましての方も、当時観てくださっていた方も、小沢節を楽しんでいただければ嬉しいです」とファンにメッセージを寄せた。
今年公開15周年を迎える『仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ＆オーズ MOVIE大戦MEGA MAX』からは、仮面ライダーなでしこが登場。宇宙生命体SOLU（美咲撫子）がなでしこドライバーで変身する仮面ライダーなでしこは、真野恵里菜が今回も声の出演で担当する。
真野恵里菜は「仮面ライダーなでしこは劇場版での登場でしたが、たくさんの方に好きになってもらえたことが本当に嬉しくて今でも大切に思っているので再び声でなでしこを演じられることが嬉しかったです。なでしこを演じたのはもう10年以上も前で私も歳を重ねているので…（笑）。当時のなでしこのキャピッとした声を出せるか正直不安でしたが、アフレコの日がとっても楽しみでした」と語っている。
また、本日配信開始となったオーディオコメンタリー（副音声）バージョンは、仮面ライダーアインズ／三日月ナユタ役の天翔天音、仮面ライダーファタル／黒野すみれ役の小宮有紗、監督を務めた坂本浩一、プロデューサーの湊陽祐を迎えて届ける。
2月8日配信開始となる『山本康平の忍び道 潜入！仮面ライダーアインズの巻』は、『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』の撮影現場に山本康平が潜入。「ガールズリミックス」の撮影現場ですっかりおなじみとなり、忍者のごとく溶け込む山本康平ならではの密着取材となっている。
TTFCオリジナル『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』は、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて本日1月25日より独占会員見放題配信中。
※藤田瞳子＆真野恵里菜のコメント全文は、以下の通り。。
＜コメント全文＞
■藤田瞳子
───オファーを受けたときの感想は？
不安半分、嬉しさ半分、でした。『仮面ライダーアギト』から２０年以上経っていて、当時観てくれていた方の中でも小沢澄子像というのはあると思うので、それが崩れちゃうんじゃないかという不安と、でも、私自身が久しぶりに小沢澄子に会いたいなっていう、わくわくした嬉しさと、半々な感じでした。
───ファンの方へ一言
皆さんこんにちは。小沢澄子こと、藤田瞳子です。私が『仮面ライダーアギト』に出演していた頃は、女性ライダーはいませんでした。それが今では女性ライダーもスタンダードになりつつあり、それが一つの作品になるということにとても感慨深い思いを抱くと同時に、そんな作品に参加させていただけたことを心から光栄に思っています。
はじめましての方も、当時観てくださっていた方も、小沢節を楽しんでいただければ嬉しいです。これからも「仮面ライダー」シリーズをよろしくお願いします。
■真野恵里菜
───オファーを受けた時の感想は？
仮面ライダーなでしこは劇場版での登場でしたが、たくさんの方に好きになってもらえたことが本当に嬉しくて今でも大切に思っているので再び声でなでしこを演じられることが嬉しかったです。
なでしこを演じたのはもう１０年以上も前で私も歳を重ねているので・・・（笑）。当時のなでしこのキャピッとした声を出せるか正直不安でしたが、アフレコの日がとっても楽しみでした。
───ファンの方へ一言
ＳＮＳで今でもなでしこを好きだと言ってくれる方や、なでしこドライバーを手にとってくれた方の投稿を見かけることがあります。ありがとうございます。
今回、夢のような作品に私も参加させてもらえて幸せです！
『仮面ライダーアインズ ｗｉｔｈガールズリミックス』を、そしてなでしこの登場シーンも楽しんでいただけたら嬉しいです！
