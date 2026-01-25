愛希れいか、TBSドラマ初出演！ 日曜劇場『リブート』に刑事役でゲスト出演
元宝塚歌劇団月組トップ娘役の愛希れいかが、日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話（2月1日放送）からゲスト出演することが明らかとなった。愛希がTBSドラマに出演するのは初。
【動画】考察のヒントも盛りだくさん！ 鈴木亮平×松山ケンイチの対談動画
本作は、うそと真実が入り乱れ、怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）決意をする。
1月18日の初回放送では、儀堂歩にリブートする前の早瀬陸役を松山ケンイチが演じたことがビッグサプライズとなった。さらに、鈴木亮平と松山ケンイチが早瀬陸という1人の男を演じたシンクロ率の高さも大きな話題に。また、儀堂の顔に変えた早瀬が、永瀬廉演じる冬橋に殴られたところで終わるという衝撃のラストが騒然となった。
まさに息もつかせぬ怒とうの展開が大きな反響を呼んでいる本作。視聴率（LTV4‐59 ※5歳から59歳の個人視聴率）は6．5％を獲得し、同時間帯トップを記録。今クールのドラマでダントツとなる高視聴率でのロケットスタートとなった。LTV4‐59の日曜劇場初回視聴率が6．5％を超えたのは2023年4月期放送の『ラストマン−全盲の捜査官−』（6．6％）以来で、『VIVANT』超えを記録している。
このたび、2月1日放送の第3話から、愛希れいかがゲスト出演することが決定。
本作で愛希が演じるのは、警視庁捜査二課の警部・土方悠里（ひじかた・ゆうり）。ゴーシックスコーポレーションの裏の顔に目を付け、ゴーシックスコーポレーションと関わりのある冬橋と儀堂の関係を疑う。また、監察官の真北（伊藤英明）にも手を貸すことで、“警察内の最強タッグ”が儀堂にリブートした早瀬の正体に迫っていくことになる。この悠里の存在が早瀬にとってまさに脅威となっていく。
早瀬が儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）によって窮地に追い込まれ、さらに夏海殺害事件で“ある真実”が明らかになる第3話。今夜放送の第2話を経て新たな壁が登場する第3話にも期待が高まる。
愛希は「憧れの日曜劇場に出演できること、とても嬉しいです」と喜びの声を。「土方はとても疑い深く、強い正義感を貫く人物だと思います。狙った獲物は決して逃さない、鋭い目を持つ彼女の登場で、物語はどのように動き出すのか…ぜひ楽しみにお待ちいただけましたら幸いです」とコメントしている。
また、“二人一役”で主人公・早瀬陸を演じる鈴木亮平と松山ケンイチが2人の俳優が互いをさらけ出し、一つの役をリレーする挑戦に真剣対談から迫る動画をTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」で配信中。
放送まで伏せられていた松山ケンイチのサプライズ出演の真相や、戸田恵梨香が語る“意外な二人のスタイルの違い”をはじめとした共演者たちの証言も。さらに今後の物語を読み解く考察のヒントも盛りだくさんとなっている。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて毎週日曜21時放送（1月25日放送の第2話は15分拡大）。
愛希れいか、プロデュース・東仲恵吾のコメント全文は以下の通り
＜コメント全文＞
■愛希れいか
土方悠里役の愛希れいかです。憧れの日曜劇場に出演できること、とても嬉しいです。
ハラハラドキドキする展開に、次の台本が届くのが待ち遠しくて仕方なかったです。映像になった際にどのように世界が広がっていくのか、とても楽しみにしておりました。登場人物たちの人間関係の拗れや、物語が進むにつれて少しずつ見えてくる真実に、胸がぎゅっと締めつけられ、その中にそれぞれの「愛」を強く感じました。
土方はとても疑い深く、強い正義感を貫く人物だと思います。狙った獲物は決して逃さない、鋭い目を持つ彼女の登場で、物語はどのように動き出すのか…ぜひ楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。
■プロデュース・東仲恵吾
まずは、視聴者の皆様から大変温かい反響をいただき、心より感謝申し上げます。
これから、顔を変えた主人公はさらに過酷な状況へと追い込まれていきます。その中でも、警察内部で主人公を追い詰める重要な役どころを、愛希れいかさんに演じていただくことになりました。かねてより、しなやかさと鋭さを併せ持つ佇まいが素敵だと思っておりましたが、今回の「土方」という役を考えた際、まさに愛希さんしかいないと確信し、オファーさせていただきました。ぜひ、楽しみにお待ちください。
