元鉄工所勤務グラドル26歳に 「今年も素敵な1年になる予感」
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドルのちとせよしのが、24日に自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告し、近影を披露した。
【別カット】タイトなニット姿でピース
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今月8日に26歳の誕生日を迎えた彼女が「楽しそうな写真たち!!」と投稿したのは複数のオフショット。写真にはメッセージ付きのバースデープレートを抱えた姿やインスタグラマーの砂糖桃、アイドルグループ「ゆめみたいにかわいい」のメンバー・望永るなとの3ショット、HKT48元メンバーの田中美久との2ショット、さらに旅行中の姿などが収められている。
投稿の中でちとせは「誕生月ということでたくさんお祝いしてもらいました〜」とつづり「1月は毎年幸せすぎてます お誕生日当日は初めて伊勢神宮に行ったよー！」と報告。さらに「今年も素敵な1年になる予感」とコメントし「みんないつもありがとう 26歳のよしのさんもよろしくお願いします」とファンにメッセージを贈っている。
引用：「ちとせよしの」インスタグラム（＠chitose_yoshino）
【別カット】タイトなニット姿でピース
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
投稿の中でちとせは「誕生月ということでたくさんお祝いしてもらいました〜」とつづり「1月は毎年幸せすぎてます お誕生日当日は初めて伊勢神宮に行ったよー！」と報告。さらに「今年も素敵な1年になる予感」とコメントし「みんないつもありがとう 26歳のよしのさんもよろしくお願いします」とファンにメッセージを贈っている。
引用：「ちとせよしの」インスタグラム（＠chitose_yoshino）