りんたろー。妻・本郷杏奈、第2子妊娠 2023年11月第1子出産【コメント全文】
タレントでお笑いコンビ「EXIT」りんたろー。の妻でもある本郷杏奈が24日にインスタグラムを更新。第2子妊娠を発表した。
【写真】2023年には第1子が誕生しているりんたろー。＆本郷杏奈夫妻
2022年8月にりんたろー。との結婚を発表し、翌年11月には第1子出産を報告していた本郷。24日に投稿の中で「私事ではございますが、この度、第二子を授かりました」と報告。続けて「すでに安定期に入っており体調も落ち着いてまいりましたので ご報告させていただきます」とつづり「毎日ぽこぽこ元気に動く胎動に幸せを感じながら母子共に健康に過ごしています」とつづった。
「今後ともあたたかく見守っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします」と締めくくった投稿に、ファンから多数の祝福が届いている。
■本郷杏奈（ほんごう あんな）
1991年10月17日生まれ。2016年に上京し、同年にグラビアデビュー。グラビアアイドル、タレントとして活躍。2022年8月、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。との結婚を発表。翌年11月には第1子出産を報告。2026年1月24日は第2子妊娠を発表した。
引用：「本郷杏奈」インスタグラム（＠annahongou）
