¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢°ÛÎã¤ÎÆ»¤ÇÉü³è¤Ê¤ë¤«¡¡±¦Éª¼ê½Ñ¤Ç·ÀÌóÇË´þ¤Î°Õ¸þ¡Ä²áµî¤Ë¤Ï£´£¹ºÐ¤ÇÉüµ¢¤ÎÎã¤â
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é·ÀÌóÇË´þ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢Áª¼ê²ñ¡¢ÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤ä¤êÈ´¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤Ð¤Þ¤¿°ì¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢£³Ç¯¤¬»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï£²£³Ç¯¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È£¶Ç¯Áí³Û£±²¯£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£°²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¡££´£²ºÐ¤È¤Ê¤ë£²£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö£±£¶¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£¸¡¢£·¡¢£µ¾¡¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤ÏÁ´µÙ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯£¸·î£±£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£º£Ç¯ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È£´£°ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£Íèµ¨Éü³è¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï£´£±ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÎð¤ÇÉü³è¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥â¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤À¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Î¥â¥¤¥ä¡¼¤Ï£²£³ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¹£¸£¶Ç¯¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££³£´ºÐ¤À¤Ã¤¿£¹£·Ç¯¤«¤é¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç£·Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££´£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢£´£´ºÐ¤À¤Ã¤¿£²£°£°£¸Ç¯¤«¤é£´£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿£°£¹Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¡¢£´£·ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£°Ç¯¤â£¹¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£´£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£±Ç¯¤Ïº¸¤Ò¤¸¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´µÙ¡££±£²Ç¯¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢£²¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£°¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢£´£¹ºÐ¤Ç£²¾¡¤òµó¤²¤¿¡££Í£Á£Ø£·£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£²£¶¥¥í¡Ë¤Ê¤¬¤éÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î£´£¹ºÐ¤Ç¤Î£²¾¡¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÇ¯Ä¹¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ£±£µÇ¯¤ËÁ´µÙ¡££±£¶Ç¯¤Ë£·¾¡¡¢£±£·Ç¯¤Ë£±£°¾¡¤ÈÉü³è¤·¤¿¡£°ÛÎã¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢£´£°Âå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÉü³è¥í¡¼¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£