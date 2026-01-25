キャンピングカーではなく、一般車で車中泊をする人が増えています。普段使っている車で過ごすのは、手狭ではありますがある意味気楽です。とは言っても春・夏・秋は快適かもしれませんが、冬は厳しいと考えます。それは超寒いからです。降雪時は車のマフラーが雪で埋まると排気ガスが車室内に逆流、一酸化炭素中毒になる恐れがあります。また車体は鉄製ですので、夜は冷えます。車内をいくら温めても追いつきません。冬はキャンプの車中泊、災害では車中避難は、万全の対策を講じない限り厳しいと考えます。

冬の車中泊は超寒い

筆者がアウトドア番組を担当していた時、海が見える駐車場で待ち構えて、太平洋から上る朝日を撮影しました。かなり準備して、寝袋も保温力が高い高性能なものにしました。さらに高機能のインナーで準備万端。ところが、わかってはいたのですが寒い寒い。眠りについた後、寒さのあまり、真夜中に目が覚めました。

カイロで手を温めたり、ホットドリンクを作って飲んだりしましたが、かなりキツイ夜でした。朝日の撮影はシッカリできましたが。

冬キャンプの車中泊は、対策が不十分だと体調不良や大きな事故につながる恐れもあります。ましてや大災害時、準備不足のまま急に避難で車中泊となると危険です。

なぜ超寒いのか

冬の車内は想像以上に寒いので超注意です。「寒ければエアコンを入れれば？」と思いがちです。しかし車中泊でエンジンをかけ続けるのはNGです。

エンジン音が周囲の迷惑になり、また雪が降っていればマフラーが埋まり排気ガスが車内に逆流、一酸化中毒死の恐れもあります。燃料がもつかどうかも疑問です。夜が更けて外気の温度が下がるとともに鉄製の車体はどんどん冷えていきます。

窓が大きい一般車は窓ガラスからも車外の冷気が伝わります。つまり「外からの冷却に対抗できる強力な熱源がない」のです。断熱・暖房のかなりシッカリした耐寒対策が必要です。

念のため万全の準備も

キャンピングカーでも、それなりの寒さ対策が必要です。当然、一般車もです。但し冬の災害時に長期間の車中避難はおススメできません。あくまでも緊急的な措置と考えてください。

【窓の断熱シート】

窓は、内側から断熱シートで覆います。車種によっては、すべての窓にフィットするセットが販売されています。もしくは汎用のシートを上手に使って窓を覆います。

【マミー型の寝袋（シュラフ）】

寝袋は、顔だけが外に出るマミー型と、封筒型があります。マミー型の方が、密封度が上がります。寝袋はマミー型にします。前回も書きましたが寝袋2枚重ねもアリです。

【断熱マット】

寝袋の下に敷くマットは、エアーマットにします。「空気が断熱」してくれます。

【重ね着】

軽い素材で、保温力・断熱効果が高いウェアを重ね着します。重い素材だと、身動きが取れなくて寝苦しくなります。また着すぎて暑くなったときにすぐに脱げるよう、着脱がしやすいウェアを選ぶのもコツです。

【高機能な下着、ソックス類】

発熱性インナーや最近はやりの、ももまである保温靴下もおススメです。足の指先は本当に冷えるので、足用の使い捨てカイロがあると、より温かくなります。

【使い捨てカイロ】

と、言うわけで使い捨てカイロは必需品です。多めに準備してください。

ポータブル電源＋電気毛布

ポータブル電源があれば電気毛布を使えます。使用可能時間はポータブル電源と、電気毛布の消費電力にもよるので、購入する際はきちんとチェックしてください。ポータブル電源を使えば、車のバッテリー上がりを避けられます。

【お湯を沸かすツール（電気ケトル）】

ポータブル電源があれば、電気ケトルも使えます。ケトルでお湯を沸かして、ホットドリンクやカップ麺を作りましょう。車内でのガスバーナー類の使用は、引火の可能性があるのでNGです。ガスバーナー類を使う場合は車外で使います。

【トイレの場所を確認 ヘッドランプ・ランタン類も準備】

体が冷えるとトイレが近くなります。車を止めた場所からトイレまで行く経路をチェックしておきましょう。深夜の移動は足元が見えません。ヘッドランプやランタン類を準備しておきましょう。

前回の冬のアウトドアキャンプ編でも書きましたが、まずは「お試し」「実験」をして下さい。いきなり挑戦した場合、準備不足だと体調を崩すどころか危険が伴う場合があります。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。