¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¤«±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤«¡¡²¦¾ÀïÂè£²¶É¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¡£²ÆüÌÜ¤ÏÎ¾¼Ô½Ï¹Í¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡áÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©¤àÂè£·£µ´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£²¶É¤Î£²ÆüÌÜ¤¬£²£µÆü¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤ÎÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Î©²ñ¿Í¤ÎÊ¡ºêÊ¸¸ã¶å¤¬Àè¼ê¡¦Æ£°æ¤ÎÉõ¤¸¼ê¡Ê£µ£·¼êÌÜ¡Ë¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¸áÁ°£¹»þ¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï£±»þ´Ö£µÊ¬¤Î½Ï¹Í¤ËÄÀ¤ß¡¢£±Êâ¤ò£¹¶Ú¤Ë¿â¤é¤·¤¿¡£»ý¤Á¶ð¤Ï³Ñ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Æ£°æ£²£¹Ê¬¡¢±ÊÀ¥£²£·Ê¬¡¢Æ£°æ£µ£²Ê¬¤Î¹ÍÎ¸¡£ÅÓÃæ¡¢Æ±£±£°»þ£³£°Ê¬¤Ë¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æ¤Ë¡ÖÇ»¤¤ËõÃã¤¼¤ó¤¶¤¤¡¢±§¼£ÀùÃã¡Ê°ð²Ù»³¡Ë¡×¡¢±ÊÀ¥¤Ë¡ÖÀé¼÷¡¢Ãã¤Î¼Â¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¾ì¤Ë»þÀÞ¡¢Æ£°æ¤¬Àð»Ò¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö²»¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃã¤ò¥°¥é¥¹¤ËÃí¤°²»¡¢±ÊÀ¥¤¬¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤ò°û¤à²»¡¢ÌÜÌô¤òº¹¤¹ºÝ¤Î°á¤º¤ì¤Ê¤É¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶Á¤¯¡£
¡¡£¶£³¼êÌÜ¤ÇÆ£°æ¤¬Ã¼¤ÎÊâ¤ò¶Ì¤Ç¼è¤êÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å£°»þ£±£µÊ¬¸½ºß¡¢»ý¤Á»þ´Ö¡Ê³Æ£¸»þ´Ö¡Ë¤Î»Ä¤ê¤ÏÆ£°æ£²»þ´Ö£µ£±Ê¬¡¢±ÊÀ¥£²»þ´Ö£³£²Ê¬¡£·ÁÀª¤ÏÆ£°æ¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¡£
¡¡Âè£±¶É¤Ï±ÊÀ¥¤¬¾¡Íø¡£Æ£°æ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¶É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£