名古屋発３ピースバンド・至福ぽんちょが、1月14日に初のEP『なんかいい日になる気がする』を配信リリースし、その後、バンド初の東名阪対バンツアーをスタート、1月24日に東京・下北沢DaisyBarでファイナルを迎えた。

各所大きな盛り上がりを見せたこの東名阪ツアーで動員を急上昇させ、バンドとしての勢いを感じさせる中、6月14日の東京・Spotify O-Crestを皮切りに全国6都市を回る初の全国対バンツアーを開催することが発表となった。

発表と同時にチケット最速先行もスタート。ニューカマーをぜひチェックしてほしい。

■＜至福ぽんちょ 全国対バンツアー「至福前線」＞ 6月14日(日) 渋谷 Spotify O-Crest Open 17:30 / Start 18:00

6月19日(金) 札幌 SPIRITUAL LOUNGE Open 18:30 / Start 19:00

6月21日(日) 仙台 LIVEHOUSE enn 3rd. Open 17:30 / Start 18:00

6月27日(土) 大阪 Yogibo HOLLYMOUNTAIN Open 17:30 / Start 18:00

6月28日(日) 広島 ALMIGHTY Open 17:30 / Start 18:00

7月12日(日) 名古屋 ell.FITS ALL Open 17:30 / Start 18:00

※全公演ゲストあり ◯チケット詳細 ◼️オフィシャル最速先行(先着)

受付期間：2026年1月24日(土) 21:00〜2026年2月11日(水) 23:59

申し込みURL：https://w.pia.jp/t/shifukuzensen/ 前売り \3,500(1ドリンク代別) / 当日 \4,000(1ドリンク代別)

(※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要)