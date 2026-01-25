今日(25日)は札幌を含む石狩湾周辺の地域を中心に雪が強まっており、札幌でも午前11時までの12時間降雪量が38センチと、1月としては統計史上(2000年以降)最も多い量となっています。今日夕方にかけては札幌市内で雪の強まりやすい状況が続くため、引き続き大雪による交通障害には警戒してください。

札幌では4シーズンぶりの積雪1メートル超え

今日(25日)、日本海の低気圧が南下している影響で、石狩湾周辺の地域を中心に雪が強まっています。札幌周辺でも未明から雪が強まりはじめ、午前11時までの12時間に降った雪の量は38センチと、1月としては2000年からの統計史上最も多い雪の量となりました。また、正午には積雪が101センチと、今シーズン初めての積雪1メートル以上となりました。札幌で積雪が1メートル以上となったのは、2021〜22シーズン以来、4シーズンぶりです。

雪はいつまで警戒?

今日(25日)これからは、日本海の低気圧は南下し、次第に冬型の気圧配置となるでしょう。上空の寒気は居座る見込みです。

低気圧に伴う活発な雪雲は、少なくとも夕方まで石狩湾周辺にかかり続ける予想です。石狩地方の札幌市・江別市・石狩市・当別市・千歳市・恵庭市・北広島市では、大雪による交通障害に警戒してください。JRの運休・遅延、高速道路の通行止め、空の便など、すでに影響が出ていますが、さらに拡大する恐れもあります。



札幌周辺の活発な雪雲は、夜にはいったん弱まる見込みですが、後志地方や渡島半島周辺では夜も雪の降り方が強まる恐れがあります。全道的に雪がおさまってくるのは、明日(26日)日中以降となるでしょう。雪が弱まっても、雪山が高く積もった状態は続きますので、曲がり角や合流地点など、見通しの悪さに十分注意してください。また、雪かきを行う際は腰など痛めないよう注意しながら行い、雪下ろしなどの際は必ず2人以上で、安全を確認しながら行うようにしてください。