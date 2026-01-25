¥Õ¥¸¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡×¤Ë7ÅÞ¼ó½Ð±é¡¢6ÅÞ¼ó¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò½ä¤ê26Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¤¨É½ÌÀ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°±¡Áª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿7ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬½Ð±é¡£¤³¤Î¤¦¤Á6ÅÞ¼ó¤¬26Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡£
¡¡¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç¥¼¥í¤È¤¹¤ëÀ¯¸¢¸øÌó¤Ë´Ø¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀß·×¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤®¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡×¤ÈÀâÌÀ¡¢ºâ¸»¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ»á¤Ï¡¢°ìÎ§¤Î¸ºÀÇ¤ÏÀÇ¼ý¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ»á¤Ïº£½©¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤»¤º¤ËÇ¯Æâ¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£°ìÎ§5¡ó¤Ø¤Î¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¸ºÀÇÆ³Æþ¤Ï°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Í£°ì26Ç¯ÅÙÆâ¤Î¼Â»Ü¤Ë»¿Æ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö¹±µ×¸ºÀÇ¤¬É¬Í×¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ºâ¸»¤ÏÂç´ë¶È¤Ø¤ÎÀÇÍ¥¶ø¤ò¸«Ä¾¤·Ç±½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ»á¤Ï¡ÖÊª²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñÀÇ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£»²À¯¡¦¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£